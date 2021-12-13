Двадцать лет на две семьи: раскрыта личность тайной любовницы Караченцова

Народный артист РСФСР Николай Караченцов, ныне покойный, 20 лет жил на две семьи. С таким заявлением в телевизионном шоу выступила балерина Елена Дмитриева, представившаяся тайной любовницей актера.

По словам женщины, Караченцов без памяти влюбился, когда она была солисткой Мариинского театра, при любой возможности ездил к своей пассии в Петербург (тогда еще Ленинград), несколько раз уходил и возвращался снова. С 1975 года артист был женат на коллеге по цеху Людмиле Поргиной, а второй его фактической супругой стала Дмитриева.

Получив телефонный номер хрупкой балерины, Караченцов не мог ждать — позвонил через несколько часов и позвал гулять по ночному городу. Под утро пара долго целовалась на скамейке в парке. Возлюбленные созванивались каждый день, избранницу актер называл своей малышкой, целовал ее ноги, устраивал неожиданные романтические свидания.

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Уйти от жены не смог, объяснил, что у нее проблемы со здоровьем, да и сын еще слишком мал. Через четыре года Дмитриева устала скрываться и разорвала отношения, после месяца мучений снова попросила о встрече, но сама же на нее не пришла. Вскоре отправилась на долгие гастроли и вышла замуж за другого. Не побыла женой и полугода, развелась, потому что любила только Николая Караченцова. Стоило ему появиться — и роман разгорелся вновь.

Спустя годы балерина снова вышла замуж, забеременела. Актер, узнав об этом, стал молить вернуться к нему, обещал усыновить ребенка. И разрушил второй брак любовницы.

«Он все время звонил, приходил… И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов», — приводит слова Дмитриевой из эфира канала «Россия 1» сайт KP.RU.

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В 2005 году Караченцов попал в аварию, после которой восстанавливался два года, смог потом даже вернуться на сцену. В 2017-м у него обнаружили рак, из-за него актер и скончался спустя еще год. Для тайной любовницы эти события стали истинным кошмаром, ведь она по-прежнему тосковала по своему мужчине. И, как говорит сама, тоскует до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина покинула Россию. Прежде стало известно о ее планах продать квартиру мужа на Тверском бульваре в Москве за 280 миллионов рублей.