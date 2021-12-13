В 50 выглядеть на 35: хирург рассекретил пластические операции Орбакайте
Хирург Плахотин рассказал о пластических операциях Кристины Орбакайте
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Дочь Примадонны российской эстрады весной отметила юбилей — 50 лет. Несмотря на возраст, она может похвастаться прекрасной фигурой и гладкой кожей.
Эффектная внешность 50-летней певицы Кристины Орбакайте вызывает восхищение поклонников. При этом сама звезда не признавалась, что прибегала к пластическим операциям. Однако без помощи «пластики» здесь не обошлось, считает хирург Владимир Плахотин.
Эксперт уверен: звезда делала блефаропластику и подтяжки. Он не сомневается, без пластической хирургии знаменитость выглядела бы совсем иначе.
«Не может женщина после 50 так классно выглядеть. Это или фотошоп, или пластические операции», — отметил он в интервью «ПопкорнNews».
Врач напомнил, что возрастные изменения певица унаследовала от мамы. Следовательно, бороться с ними нужно радикально, как это делает Пугачева. Он напомнил, что генетика отвечает за наличие брылей (провисания тканей по обеим сторонам лица — Прим. ред.) и убрать их невозможно без помощи специалистов.
«Ровный овал лица невозможно сохранить ни упражнениями, ни гимнастикой, ни витаминами, ни ботоксами, ни нитями. Овал лица сохраняется только с помощью пластических операций. Подтяжку она сделала, SMAS-лифтинг она сделала», — заключил он.
Весной исполнительница хита «Перелетная птица» отметила полувековой юбилей. Она делилась, что поддерживать красоту ей помогают сбалансированное питание и физическая активность. Звезда старается избегать сладкого, хотя то и дело позволяет себе кусочек торта или пирожное. К тому же молодость кожи и стройное тело было бы невозможно сохранить без регулярных походов к массажисту и косметологам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гришаева рассказала правду о своих пластических операциях.
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