В 50 выглядеть на 35: хирург рассекретил пластические операции Орбакайте

Дочь Примадонны российской эстрады весной отметила юбилей — 50 лет. Несмотря на возраст, она может похвастаться прекрасной фигурой и гладкой кожей.

Эффектная внешность 50-летней певицы Кристины Орбакайте вызывает восхищение поклонников. При этом сама звезда не признавалась, что прибегала к пластическим операциям. Однако без помощи «пластики» здесь не обошлось, считает хирург Владимир Плахотин.

Эксперт уверен: звезда делала блефаропластику и подтяжки. Он не сомневается, без пластической хирургии знаменитость выглядела бы совсем иначе.

«Не может женщина после 50 так классно выглядеть. Это или фотошоп, или пластические операции», — отметил он в интервью «ПопкорнNews».

Врач напомнил, что возрастные изменения певица унаследовала от мамы. Следовательно, бороться с ними нужно радикально, как это делает Пугачева. Он напомнил, что генетика отвечает за наличие брылей (провисания тканей по обеим сторонам лица — Прим. ред.) и убрать их невозможно без помощи специалистов.

«Ровный овал лица невозможно сохранить ни упражнениями, ни гимнастикой, ни витаминами, ни ботоксами, ни нитями. Овал лица сохраняется только с помощью пластических операций. Подтяжку она сделала, SMAS-лифтинг она сделала», — заключил он.

Весной исполнительница хита «Перелетная птица» отметила полувековой юбилей. Она делилась, что поддерживать красоту ей помогают сбалансированное питание и физическая активность. Звезда старается избегать сладкого, хотя то и дело позволяет себе кусочек торта или пирожное. К тому же молодость кожи и стройное тело было бы невозможно сохранить без регулярных походов к массажисту и косметологам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гришаева рассказала правду о своих пластических операциях.