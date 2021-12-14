Мария Максакова снова проиграла в суде бывшему мужу и радуется

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 547

Мария Максакова проиграла в суде бывшему мужу Владимиру Тюрину

Мария Максакова снова проиграла в суде бывшему мужу и радуется

Фото: ТАСС / Шалгин Александр

Правда, суд удовлетворил требования Владимира Тюрина лишь частично — и по этому поводу артистка бурно радуется.

Актриса Мария Максакова выясняет отношения с бывшим мужем, бизнесменом Владимиром Тюриным, годами — через суд. В этот раз бизнесмену не понравилось, как бывшая жена о нем отзывается — и суд встал на его сторону в иске о моральном вреде. Правда, частично.

Бизнесмен подал иск о «непоправимом моральном вреде» за высказывания Максаковой в свой адрес — в частности, ему крайне не нравится словосочетание «вор в законе», которое применительно к нему неоднократно использовала Максакова. За это Тюрин потребовал компенсацию в пять миллионов рублей.

Суд удовлетворил требование, но частично — Максакова должна будет выплатить 120 тысяч рублей. И связано это не со злополучной фразой, а с другими формулировками. Например, удалять и опровергать придется цитаты: «мало того, что Тюрин украл у меня офис отца, так он еще руками детей вознамерился украсть у меня квартиру», «я от него сбежала по той причине, что он меня уже просто калечить стал, у меня были сломаны ребра, вывихнута челюсть».

Актриса рассказала StarHit.ru, что даже в этом можно найти позитивные стороны.

«Что же произошло в суде? 10 декабря суд не удовлетворил исковые требования Владимира Тюрина в самой животрепещущей их части. Владимир Тюрин желал, чтобы словосочетание, которое красуется напротив его фамилии, к примеру, в „Википедии“, а именно „вор в законе“, было признано судом порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В этой части, увы, было отказано. Кстати, речи о недостоверности формулировки даже не шло», — рассказала Максакова.

Она намерена подавать апелляцию — довольствоваться малым в этом вопросе знаменитость не намерена.

«Поэтому в следующий раз, когда Тюрин решит устанавливать прописные истины и обращаться в суд, при этом тратя свои грязные деньги на разные судебные издержки, пусть откроет СМИ или ту же „Википедию“ и убедится, что Волга по-прежнему впадает в Каспийское море, а он — все еще вор в законе. Теперь можно и на чернилах в принтере сэкономить, чтобы не брать это словосочетание в кавычки», — шутит артистка.

Судебным процессам между бывшими супругами нет конца — и не предвидится в ближайшее время. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие алименты назначил суд Максаковой — разбирательство по опеке над детьми она тоже проиграла.

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