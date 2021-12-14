Сегодня просто не твой день: в чем интимные слабости мужчин по знаку зодиака

Прежде чем заняться с мужчиной сексом, неплохо бы узнать, чего ожидать от него в интимном плане. Так хотя бы можно будет избежать разочарования. Астрологи определили интимные слабости мужчин, рожденных под разными знаками зодиака.

Овен

Большинство Овнов терпеть не могут презервативы и стараются увильнуть от их использования. В остальном придраться к ним сложно: любят заниматься сексом долго и с огоньком, меняя темп, силу и воодушевляясь вздохами и стонами партнерши.

Телец

Мужчины-Тельцы в сексе ленивы, не любят проявлять инициативу и менять позы, довольствуясь традиционными. Так что, если партнерше хочется разнообразия, то придется самой проявлять активность.

Близнецы

Может утомить своим темпераментом и идеями. Готов предаваться плотским утехам всегда и везде, включая публичные места. При этом во время близости не издает ни звука, так что невозможно понять, хорошо ему или нет. Любит всевозможные эротические элементы вроде чулок.

Рак

Чрезмерно активен и непоседлив в постели, так как уверен, что девушку нужно каждую секунду удивлять и не давать ей опомниться. В итоге именно это начинает раздражать партнершу. Просьба так не делать может подействовать на какое-то время, но потом Рак возвращается к прежней манере.

Лев

Самовлюблен и эгоистичен: мечтает иметь зеркало в спальне, чтобы любоваться своим отражением, при этом на удовольствие партнерши ему плевать. Чтобы раззадорить Льва и заставить его стараться, придется пойти на хитрости, например, громче стонать.

Дева

Их девиз — стабильность и никаких сюрпризов. Честно отрабатывают обязательную программу по доведению партнерши до оргазма и не угомонятся, пока она его не достигнет. Поэтому иногда придется имитировать, чтобы не объяснять, что сегодня не его день.

Весы

Правило мужчин-Весов — не спать с тупыми партнершами (степень тупости определяют на свое усмотрение). К сексу относятся как к механическому процессу — без вдохновения и страсти. Эмоции и чувства их не волнуют, в партнерше интересует только внешность и умственные способности.

Скорпион

Не терпят отказов и готовы заниматься этим по четыре часа подряд, невзирая на желание партнерши. Легко соблазняют противоположный пол, так что многие дамы оказываются в постели, не успев сообразить, как это произошло.

Стрелец

Может строить из себя тихоню, но в постели удивит, причем особо не стараясь. После финала любит «настигнуть» партнершу в ванной и устроить еще один раунд. Настоящая находка для девушек, предпочитающих «мавританские» страсти.

Козерог

Уверен, что ему нет равных ни в чем, в том числе в сексе, и будет доказывать это своей партнерше, хоть ей это и не нужно. Руководить им в постели не получится, скорее, придется подчиняться самой.

Водолей

Еще один любитель многочасовых «марафонов» в постели. Однако на то, что это случится больше нескольких раз, можно не рассчитывать. Любит рассказывать тем, кого соблазнил, какой он испорченный, и что с ним лучше не иметь постоянных отношений.

Рыбы

Обожают прелюдию, но в самом процессе инициативу не проявляют. В этом их фишка: возбудить партнершу и предоставить ей делать все самой. Могут начать жаловаться, что устали, пишет Рeopletalk.

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