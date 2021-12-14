Секс на высоте: какие знаки зодиака самые страстные любовники

Огненные знаки зодиака — а именно Овны, Львы и Стрельцы — являются самыми горячими любовниками. Яркий, страстный темперамент, которыми наделяет их планета Марс, проявляется в каждом их порыве. Об этом WMJ.ru рассказала астролог Мила Венецианская.

Настойчивости Овнов позавидует всякий. Мужчины, как и женщины, готовы на самые смелые шаги, чтобы добиться близости. Но при этом, получив от ворот поворот, ретируются и ищут другую «жертву».

Менее активны в поисках сексуального партнера Львы. Мужчины будут ждать сигналов от женщины — и как только они получат знак, перед их обаянием будет устоять практически невозможно.

Куда более избирательны в выборе второй половины Стрельцы. Им важны не столько доступность и красота женщины, сколько ее ум и изобретательность.

Второе место в списке «самых страстных знаков зодиака» заняли водные знаки. Особняком среди них стоят Скорпионы. «Жалящий» знак может до последнего момента не выдавать всех чувств и даже проявлять холодность. Стоит немного подождать — и вы почувствуете, когда надо действовать. Отбросьте стеснение и рвитесь в бой — именно этого от вас и ждет Скорпион.

Мужчины-Раки и мужчины-Рыбы склонны полагаться на инициативность женщины в отношениях. Только от нее зависит, насколько бурными и страстными будут их отношения.

Впечатлительным водным знакам — Близнецам, Весам и Водолеям — нужны свежие эмоции, если и не каждый день, то хотя бы каждый месяц. Удивляйте свою вторую половину — так вы сохраните «огонек» в отношениях на долгие годы.

Земным Тельцам, Девам и Козерогам важна стабильность. Им нужно время, чтобы привыкнуть к партнеру, понять его. Если в вашей паре сложится гармония, то страсть не утихнет никогда.

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