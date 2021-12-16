У главы ИФНС № 3 Чайко изъяли украшения от Cartier на миллионы рублей

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 083

Подозреваемой предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото, видео: depositphotos / londondeposit; 5-tv.ru

В ходе обысков в рабочем кабинете главы ИФНС № 3 Марины Чайко в Москве изъяли ювелирные украшения и десятки миллионов рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Чайко и ее супруг Алексей Прядко задержаны. Вероятно, начальница межрайонной инспекции устраивала мужа на работу в проверяемые организации с зарплатой около двух миллионов рублей в каждой. Оперативники провели обыски в десяти квартирах и офисах. Там найдены украшения от Cartier, более 15 брендовых часов и крупные суммы наличными.

5-tv.ru

Подозреваемой предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а ее мужа подозревают в пособничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутата Виталия Латышева из Ростовской области заподозрили в хищении 300 миллионов у Минтруда.

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