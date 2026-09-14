Лариса Долина рискует потерять квартиру за 250 миллионов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Элитное жилье может попасть под конфискацию из-за уголовного дела бывшего владельца.

Долина может лишиться квартиры за 250 миллионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Подаренная народной артистке России Ларисе Долиной элитная недвижимость в московском ЖК оказалась под угрозой изъятия. Об этом сообщает StarHit.ru.

Артистка живет в апартаментах площадью около 242 квадратных метров, которые оценивают примерно в 250 миллионов рублей. О новоселье она рассказала журналистам летом, признавшись, что верные товарищи сделали ей завидный подарок.

Наученная горьким опытом прошлых жилищных разбирательств, народная артистка оформила недвижимость на дочь Ангелину и отмечала, что новый дом даже лучше старого.

Однако теперь вокруг этих метров сгущаются тучи. Ранее квартиру регистрировали на бизнесмена и джазового пианиста Игоря Райхельсона. В марте этого года мужчину заочно арестовали по делу о растрате 6,5 миллиарда рублей корпорации «ВСМПО-Ависма». Свою вину он отрицает.

По словам адвоката Александра Хаминского, исход «квартирного вопроса» зависит от того, как именно покупалось жилье и на какие средства. Если недвижимость приобреталась за деньги, добытые преступным путем, ее могут изъять.

«Если будет установлено, что эта квартира была приобретена Райхельсоном за счет какой-то части из пяти миллиардов рублей, тогда в его отношении могут применить статью 104.1 УК — конфискация легализованного либо отмытого имущества», — объяснил Хаминский.

То, что сегодня жилье числится за другим человеком, ситуацию не спасает. Следствие и суд должны определить, насколько добросовестно недвижимость перешла к новому владельцу.

Вопросы вызывает и схема покупки. Долина лично говорила, что новую квартиру ей преподнесли друзья. При необходимости правоохранительные органы проверят, как именно была оформлена сделка и происходила ли реальная передача денег.

Справедливости ради стоит отметить — Игорь Райхельсон ранее утверждал, что никогда не являлся собственником спорного жилья. По его версии, квартира принадлежала его другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной. Комментируя причины, по которым ей довелось столкнуться с мошенниками, певица заметила, что трудные периоды случаются в жизни любого человека. По ее словам, испытание обрушилось и на нее: артистка стала козлом отпущения.

После произошедшего исполнительница пересмотрела отношение к безопасности. Она заблокировала входящие вызовы с незнакомых номеров на всех своих устройствах.

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Скандал с квартирой Долиной
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