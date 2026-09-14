День рождения закончился трагедией: в Хакасии при пожаре погиб ребенок

Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Хакасии

В селе Зеленом Республики Хакасия пожар в частном доме привел к гибели восьмилетней девочки, еще троих человек госпитализировали.

Трагедия произошла во время празднования дня рождения, на которое приехала семья с двумя детьми. О происшествии сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, гости разместились в бытовке, которую отапливали при помощи тепловой пушки. Когда начался пожар, мужчина, женщина и младшая дочь смогли выбраться наружу. Старшую девочку спасти не удалось из-за сильного задымления в помещении.

«В ходе ликвидации пожара в частном доме … обнаружено тело восьмилетней девочки с признаками термического воздействия огня и отравления продуктами горения», — сказано в сообщении. Троих членов семьи, которым удалось покинуть бытовку, доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иванове шестилетний мальчик погиб после падения с горки в развлекательном центре одного из торговых комплексов.

По данным следствия, 10 сентября ребенок поднялся по фасаду аттракциона, сорвался и упал с высоты. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти мальчика. На кадрах с места происшествия видно, что рядом с ним в этот момент не было взрослых.

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