«Малыш» против дронов ВСУ: как новый перехватчик работает под Добропольем

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Модернизированная техника не дает врагу спрятаться даже в бетонных укрытиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На подступах к Доброполью Киев сейчас наращивает группировку, но это не помогает. Наши бойцы сжимают кольцо вокруг города, отрезают пути снабжения. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев увидел, как наша модернизированная техника не дает врагу спрятаться даже в бетонных укрытиях.

Добропольское направление. Фронтовая дорога. Вот как выглядит молниеносная реакция бойцов при виде вражеского дрона.

Вся группа выпрыгивает на ходу, успевает уйти, и через секунду раздается взрыв. Все целы. Раненых нет. Даже машина не пострадала.

Для этих бойцов это не просто везение. Сказывается опыт. Каждый день они изучают новые маршруты, проводят разведку, порой выслеживая и уничтожая дроны-«ждуны» еще на земле.

Так работает рота обеспечения беспилотных систем группировки войск «Центр». Бойцы регулярно доставляют на передний край для расчетов ударных БПЛА все самое необходимое.

«По большей части обеспечиваем провизией, конечно же, бензин, вода и сами же беспилотные летательные аппараты, то есть это „птицы“ и боеприпасы к ним», — сказал командир расчета НРТК с позывным «Огонек».

В «войне дронов» это главный расходный материал. Беспилотники постоянно модернизируют, создают новые образцы. Как, например, БПЛА «Малыш».

Новый дрон-перехватчик поступил на передовую всего пару недель назад. Быстрый, легкий, маневренный, он подлетает к вражескому беспилотнику и идет на таран со скоростью около двухсот километров в час.

«Он маленький, легкий. Преимущество — это камера. Поворачивается на 90 градусов. То есть он может быть не перехватчиком, но разведчиком», — сказал оператор-сапер с позывным «Мандарин».

В небе над Добропольем это особенно важно. Сейчас на подступах к городу ведутся ожесточенные бои. Боевики ВСУ пытаются найти укрытия в домах, но российские операторы БПЛА уже нашли способ, как уничтожать противника даже в бетонном бункере.

Как правило, расчеты поднимают в воздух около шести беспилотников в день. Все эти дроны, которые находятся здесь, скоро будут работать по Доброполью, по плотной жилой застройке, где укрылся противник. И специально для него саперы приготовили вот такой снаряд, который пробивает бетонное основание и уничтожает живую силу противника внутри здания.

Спрятаться от такой взрывчатки не получится. Даже небольшой заряд может спровоцировать разрушение многоэтажного здания.

«Данный снаряд очень хорошо разносит здания, стены, тем что пробивает кумулятивной струей стену, а взрывная волна от остального взрывчатого вещества разносит стену вдребезги», — сказал сапер с позывным «Трактор».

Битва за Доброполье идет полным ходом. Наши войска обходят город с трех сторон.

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