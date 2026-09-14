Как снимают пожары: в Петербурге стартовала выставка «Оборудование. Технологии. Кино»

Эфирная новость 40 0

Событие планируют сделать ежегодным.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге стартовала выставка «Оборудование. Технологии. Кино»

Спецэффекты и каскадерские трюки в реальном времени! В Петербурге стартовала первая Международная выставка «Оборудование. Технологии. Кино». Это профессиональная площадка, которая объединяет представителей индустрии и производителей оборудования. Но попасть в мир большого кино в эти дни может каждый.

Посетителям расскажут о том, что происходит за кадром, и о разных кинохитростях. Например, как снимают пожары, взрывы и все, что связано со стихией — от моросящего дождя до урагана.

«В данном случае мы представляем оборудование, которое работает на высоком давлении воздуха. Так как в павильоне нельзя делать открытый огонь и пиротехнику как таковую. Эффект — это как бы вторично. Самое главное — контролировать, чтобы все было безопасно и для актеров, и для съемочной группы», — сказал постановщик спецэффектов в кино Павел Яковлев.

Мероприятие проходит при поддержке Пятого канала, киностудий «Лендок» и «Ленфильм». И теперь организаторы планируют сделать событие ежегодным. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
Свет неоновых витрин: российские города охватил тренд на ностальгию
11:56
«Малыш» против дронов ВСУ: как новый перехватчик работает под Добропольем
11:51
День рождения закончился трагедией: в Хакасии при пожаре погиб ребенок
11:48
«Боюсь очень многих вещей»: почему создатели ИИ теперь живут в постоянном страхе
11:39
Лариса Долина рискует потерять квартиру за 250 миллионов
11:30
Как снимают пожары: в Петербурге стартовала выставка «Оборудование. Технологии. Кино»

Сейчас читают

Поставки российского газа в Армению приостановлены
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Доигрались: в Хабаровске будут судить женщин, открывших подпольное казино
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео