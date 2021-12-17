Макеева снова повела мужа-строителя в ЗАГС: «Обдуманное решение»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 043

Анастасия Макеева впервые в жизни сменила фамилию

Макеева снова повела мужа-строителя в ЗАГС: «Обдуманное решение»

Фото: Instagram @makeevan

Известная актриса впервые в жизни решилась на отчаянный поступок ради мужчины. Поверить в это, кажется, она сама не может до сих пор.

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева вскоре после замужества снова оказалась в ЗАГСе. Поклонники успели испугаться: неужели развод и поиски очередного кавалера? Как оказалось, все тревоги были напрасны. Селебрити отправилась в московское отделение органа власти за новой фамилией.

Макеевой понадобилось несколько месяцев, чтобы свыкнуться с мыслью о смене личных данных. С одной стороны, перед глазами постоянно маячила экс-супруга ее избранника-строителя Романа Малькова, «мешающая жить». С другой, хотелось стать еще ближе к мужу.

«Поздравьте меня, я теперь Малькова-Макеева Анастасия Васильевна! Никогда в жизни не меняла фамилию, и вот, обдуманное решение, чтобы войти в родовую программу своего мужа, я сделала это. Я на сцене останусь Макеевой, но по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем», — объяснилась с фанатами звезда.

Instagram @makeevan

Пользователи сети не скрывали удивления: немногие поняли, что значит «родовая программа» и почему ради этого нужно идти на какие-то жертвы. Более просвещенные не исключили, что это отсылка к попытке Анастасии Макеевой забеременеть. Ранее она обращалась к специалисту-эзотерику, якобы решающему проблему бесплодия на «энергетических уровнях».

«Надо было полностью брать!»

«Какое счастье, что не развелись…»

«Умничка! Вот это любовь! Очень о многом этот поступок говорит», — хвалили актрису юзеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как Анастасия Макеева принимает ванну вместе с новым мужем.

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