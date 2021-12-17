Видео мощного пожара на строящемся корвете на заводе «Северная верфь» в Петербурге
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Огнем охвачено 80 квадратных метров. При тушении пострадали четверо пожарных.
Эксклюзив
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео пожара на строящемся корвете в Петербурге. Огнем охвачено 80 квадратных метров. При тушении пострадали четверо пожарных.
На кадрах видно, как огромные языки пламени поднимаются над судном, переходящие в черный столб дыма.
Как сообщалось ранее, во время борьбы с огнем пропало звено пожарных. Через некоторое время их удалось обнаружить. Один человек в тяжелом состоянии, сильно обгорел. Еще трое получили легкие травмы.
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