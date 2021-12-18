Видео последствий пожара на корвете «Проворный» в Петербурге

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм Эксклюзив 1 016

Площадь возгорания на строящемся военном судне составила 800 квадратных метров.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Тема:
Пожар на корвете «Проворный»

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео последствий пожара на корвете «Проворный» в Петербурге. На кадрах видно, что серьезно пострадала верхняя палуба и конструкции над ней. В настоящее время пожарные продолжают их проливку.

Возгорание на строящемся военном судне проекта 20385 (головной корвет «Гремящий» был передан флоту 29 декабря 2020 года) началось накануне вечером. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадали трое пожарных.

Корабль для нужд Минобороны строился на заводе «Северная верфь» на Турухтанных островах.

Среди возможных причин эксперты называют искра во время сварочных работ или возгорание паров во время покраски, так как используется краска не на водной основе. Что касается ущерба, то его сейчас сложно оценить, но в любом случае это баснословные суммы.

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