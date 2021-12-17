Стала известна степень повреждений горящего в Петербурге корвета «Проворный»

Строящееся военное судно загорелось вечером 17 декабря на заводе «Северная верфь». Шансы на спасение оценил эксперт в судостроительной отрасли.

Шансы на спасение строящегося корвета «Проворный», на котором вспыхнул мощный пожар, сохраняются, размер ущерба будет понятен после ликвидации возгорания. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в судостроительной отрасли.

Он добавил, что вооружений на охваченном огнем корабле нет.

Строящийся военный корвет «Проворный» загорелся вечером 17 декабря на заводе «Северная верфь» в Петербурге. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Личный состав выведен на безопасное расстояние.

В МЧС сообщили, что возгорание на судне ликвидируют почти 90 спасателей и 22 единицы техники. Известно, что при тушении пострадали не менее двух пожарных. По информации 5-tv.ru, это старший прапорщик Сергей Г. (42 года) и сержант Александр Л. (35 лет).

Жители окрестных районов жалуются на сильное задымление и невыносимую вонь, которые начали ощущать в районе шести часов вечера. В комментариях в сети люди пишут, что запах в квартирах чувствуется даже при закрытых оконных стеклопакетах. Жители Пушкина утверждают, что дым и запах гари донеслись и до их города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что строящийся в Петербурге корвет «Проворный», на котором вспыхнул пожар, до конца следующего года должен быть передан в состав 114-й бригады кораблей охраны водного района (бухта Ильичева) Камчатской флотилии Тихоокеанского флота ВМФ России.