Видео полета автобуса сквозь забор с вылетом на детскую площадку в Саратове опубликовал информационный портал «МВД Медиа».

На кадрах видно, как огромная многотонная машина на огромной скорости пробивает ограждение, проносится по краю детской площадки и останавливается, взрезавшись в семь легковых автомобилей.

По последним данным, пострадали семь пассажиров и водитель. Чудом увернулся проходящий мимо мужчина.

«Всего пострадало восемь человек, один, — мужчина 24 лет, — госпитализирован в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести, один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте», — заявили Интерфаксу в местном Минздраве.

Рассматривается несколько версий: отказ тормозов или водитель не справился с управлением. К слову, в регионе сильный снегопад и гололедица.

К расследованию обстоятельств произошедшей аварии подключились в региональном управлении Следственного комитета. Проводится проверка качества содержания автодороги, оценка соблюдений водителем режима труда и отдыха, а также правил безопасности дорожного движения.