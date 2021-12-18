Декоратор рассказала, как красиво и стильно украсить новогоднюю елку

Существуют тысячи способов сделать из елки настоящую красавицу, на которую гости не смогут насмотреться. Строгих правил нет. Все зависит от вашей фантазии и желаний — какой вы хотите видеть свою елку. Декоратор Тина Гуревич в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как сделать из ели настоящее совершенство.

Следуйте определенному стилю

Единая колористика и стилистика — вот первый шаг к правильному украшению елки. Магазины в предновогодние дни завалены всевозможными игрушками, бусами, мишурой и гирляндами — глаза разбегаются. Поэтому для начала определитесь, чего вы хотите: единой цветовой гаммы или разноцветную ель, хэндмейд-стиль или строгую геометрию…

«Что касается цветов — елка может быть разноцветной, а может быть выполнена в одном цвете. Но это не значит, что все игрушки должны быть одноцветные. Это говорит о том, что один цвет может быть использован в разных оттенках — от самых темных до светлых. Такая елка будет называться монохромной или градиентной и будет выглядеть будет очень элегантно и изыскано», — отметила эксперт.

Выбирайте игрушки разных размеров

Новогодние украшения должны быть разноразмерными — от самых крупных до самых маленьких. Крупные игрушки, как правило, размещают внизу, и по мере сужения елки кверху они могут быть меньше. Иногда можно перемешивать размеры — это придаст ели шарма и нарядности.

Делайте акценты

Как пояснила декоратор, при выборе игрушек следует учесть важный момент: часть из них создают фон, часть — делают акценты. Стоя перед своей зеленой красавицей, прикиньте, что будет задавать основной фон и создавать настроение, а что придаст ели очарования и будет привлекать неравнодушные взгляды.

Вешайте гирлянды и бусы

Цепочки гирлянд и бусы сделают елочку яркой и создадут живое и свежее настроение. Специалист предостерегла: бусы бывают достаточно тяжелыми — она рекомендовала размещать их двумя способами: по спирали вокруг и «W»-образным способом. Однако здесь все также зависит от вкусов и пристрастий хозяйки дома.

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