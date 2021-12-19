Ольга Дроздова раскрыла причину ухода из «Современника»: «Надо совесть иметь!»

Супруга народного артиста России Дмитрия Певцова — актриса Ольга Дроздова — так быстро разорвала отношения с театром «Современник», что поклонники заподозрили неладное. Кто-то упрекал диву в сложном характере, кто-то предполагал, что возник финансовый спор. Сама того не желая, звезда была вынуждена оправдываться: оказалось, ни одна из указанных причин не является верной.

В эфире программы на НТВ 56-летняя Дроздова призналась: ей наскучила театральная жизнь в привычном формате. Она бы с удовольствием сыграла несколько ролей, но если бы была лет на десять-двадцать моложе.

«Пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр, а там сидят такие бабки, как я, и играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь!» — иронично заметила Дроздова.

«Современнику» народная артистка России отдала почти 30 лет своей жизни. Там, как и во многих культурных учреждениях, не раз случались скандалы. Причем, довольно громкие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очередной конфликт в театре произошел после прихода к «власти» заслуженного деятеля искусств Виктора Рыжакова. Он начал устанавливать жесткие порядки и, в частности, отменил ряд важных постановок. Первым не выдержал актер Сергей Гармаш: закатив истерику, заявил об уходе. Теперь стены родного «Современника» покинула и Ольга Дроздова, что не могло не навести на мысль о тайной «войне».