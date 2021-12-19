Не ешь, еще рано! Какие традиции в новогоднюю ночь вредят здоровью

Специалист советует отказаться от привычки «поберечь место в желудке» до праздничного застолья.

Новогодняя ночь у многих традиционно ассоциируется с уставленным вкусными блюдами столом и долгими посиделками с алкоголем в кругу родных и близких. Между тем, чтобы праздник не обернулся большими проблемами для организма, стоит прислушаться к мнению специалистов.

Так, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева советует — ни в коем случае не голодайте весь день 31 декабря в предвкушении обильного ужина после полуночи.

По словам диетолога, от привычки «поберечь место в желудке» до праздничного застолья лучше отказаться себе во благо. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.

«Избыток алкогольных напитков очень вредит здоровью, еще традицией для многих является то, что человек не ест 31 числа целый день, он бережет местечко у себя в желудке для того, чтобы начать прямо с 11 часов вечера», — рассказала Королева НСН.

Специалист напоминает — умеренно питайтесь в течение дня, плотно поужинайте до того, как сесть за новогодний стол. Дело в том, что алкогольные напитки, попадающие в пустой желудок, сразу повышают градус и вы быстрее опьянеете и потеряете над собой контроль.

При смешивании различного вида спиртного может наступить отравление, что надолго испортит впечатления от встречи Нового года.

Как отметила диетолог, самым удачным решением будет обойтись легкими салатами из трех-пяти ингредиентов, чтобы не перегружать желудок и обеспечить себе хорошее самочувствие как в праздничную ночь, так и утром.

К слову, ранее гастроэнтеролог Маргарита Куц дала полезный совет, как сделать всеми любимый салат оливье диетическим и полезным. Для тех, кому не нужны лишние килограммы, в качестве заправки стоит использовать не жирный майонез, а йогурт.

Его можно даже сделать самостоятельно, рецептов в сети множество. Также эксперт не советует добавлять колбасу. Отдайте предпочтение отварному куриному мясу.

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