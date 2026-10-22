Новогодние подарки опустошают кошелек: как сэкономить и не разочаровать близких

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Дарья Белова
Дарья Белова 30 0

Покупки в последний момент могут обойтись дороже, чем кажется.

Как сэкономить на новогодних подарках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Подготовка к Новому году заранее поможет сэкономить на подарках до 20%

Новогодние подарки могут заметно ударить по семейному бюджету, особенно если покупать их в декабре и пытаться никого не оставить без внимания. Сократить расходы на 10–20% поможет подготовка заранее, сравнение цен и установленный лимит на каждый презент. Об этом URA.RU рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова.

Проблема часто начинается с мелочей. Это подарки коллегам, небольшие сувениры знакомым и покупки для родственников и друзей. По отдельности суммы кажутся незначительными, но в итоге превращаются в серьезную статью расходов.

Чтобы не потратить больше запланированного, эксперт посоветовала заранее составить список получателей и разделить их на категории.

«Для близких можно выбрать более значимые покупки, для коллег и знакомых подготовить небольшие знаки внимания», — высказалась Климова.

В семьях и компаниях друзей поможет простое правило — заранее договориться о предельной стоимости подарка. Еще один вариант — «Тайный Санта», когда каждый участник случайным образом получает имя человека, которому готовит сюрприз. Так можно поздравить всех, не покупая отдельный подарок каждому.

Книги, настольные игры, товары для дома и наборы для хобби удобно покупать заранее. При выборе смартфона, бытовой техники или одежды важно не торопиться. Перечеркнутая цена на ценнике еще не означает реальную экономию.

Перед покупкой стоит сравнить предложения нескольких магазинов, проверить характеристики и уточнить условия гарантии. У похожих моделей могут различаться комплектация, объем памяти и набор дополнительных аксессуаров.

Откладывать покупку до последней распродажи тоже рискованно. К декабрю нужного товара может не оказаться в наличии, а его цена может вырасти.

Не каждый подарок обязательно должен быть дорогой вещью. Билеты на концерт, мастер-класс, поход в музей или сертификат на услугу могут стать хорошей альтернативой привычным презентам. Перед оплатой важно проверить срок действия сертификата, ограничения по датам и возможность возврата.

Еще один способ сократить расходы — объединиться с родственниками и купить один общий подарок вместо нескольких мелких. Например, для ребенка можно выбрать конструктор или спортивный инвентарь, а для родителей — полезную бытовую технику.

Отдельная статья расходов — упаковка. Пакеты, коробки, ленты и открытки по отдельности стоят недорого, но при большом количестве подарков сумма становится ощутимой. Сэкономить помогут готовые наборы упаковочных материалов и коробки, оставшиеся с прошлых праздников.

Покупки также стоит распределить по времени, например, привязать их к получению зарплаты. Это позволит избежать ситуации, когда перед Новым годом приходится оплачивать все подарки сразу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты стоит приобрести к новогоднему столу заранее, поскольку ближе к праздникам цены на некоторые товары могут вырасти, а их наличие в магазинах — сократиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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