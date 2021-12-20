Чем известен найденный мертвым магаданский депутат Крамаренко

В Магадане скончался депутат городской думы Александр Крамаренко. Его нашли мертвым у себя в офисе.

Крамаренко родился 1962 года в украинском городе Кременчуг. Он окончил мореходную школу города Клайпеда, получил специальность матроса. После приезда в Магадан занимался предпринимательством, в последние годы — пассажирскими перевозками.

Крамаренко дважды избирался депутатом в городскую думу Магадана. Последние выборы выиграл 13 сентября 2020 года по 13-му избирательному округу от «Единой России». В думе депутат занимал пост зампредседателя постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления. Кроме того, был членом постоянных депутатских комиссий по вопросам социальной политики и по вопросам муниципальной собственности и инвестиционной политики. Участвовал в различных социальных проектах как меценат и в рамках партийной деятельности.

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В 2021 году Крамаренко стал участником громкого скандала. В соцсетях появилось фото охотника на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной тушками гусей. Снимок вызвал бурное обсуждение и множество возмутительных комментариев. Пользователи распознали в кадре депутата Крамаренко. СУ СК РФ по Чукотскому округу возбудило в отношении него уголовное дело об отстреле гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что по факту смерти депутата в Магаданской области СК проводит проверку по статье «Убийство». В качестве возможных версий произошедшего рассматривается и суицид.