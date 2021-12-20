Меган Маркл и принц Гарри планируют стать родителями в третий раз

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 044

Герцоги Сассекские уже воспитывают двухлетнего Арчи и полугодовалую Лилибет.

Меган Маркл и принц Гарри планируют стать родителями в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл планируют третьего ребенка. Об этом пишет издание New Idea со ссылкой на источник, близкий к королевской чете Великобритании.

Известие называют удивительным в свете того, что супруги не раз высказывались — они ни в коем случае не собираются заводить еще одного малыша. Однако родители решили поменять мнение из-за двухлетнего сына Арчи, уверяет инсайдер.

Мальчуган очень хочет братика. И пусть у него есть сестричка Лилибет, мальчик боится, что когда она подрастет, перестанет играть с ним в интересные ему игрушки — машинки и мяч. Счастливые родители души не чают в своем чаде, поэтому отказать сынишке не смогли.

Гарри в одном из интервью признавался, что хочет ограничить состав знаменитой семьи Виндзоров. Он посетовал на перенаселение планеты и глобальное потепление, поэтому заводить большое количество детей посчитал безрассудством. Он заявил, что в своей семье планирует не более двух детей — и они уже появились на свет.

Как напоминает 7Дней.ру, первый ребенок герцогов Сассекских родился в 2019 году. Уже после переезда в США Маркл лишилась ребеночка, перенеся выкидыш. Летом этого года она все же стала мамой во второй раз, родив дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до стресса.

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