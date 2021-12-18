Стало известно, как Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до стресса

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 005

Как Кейт Миддлтон отреагировала на отъезд принца Гарри и Меган Маркл

Стало известно, как Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до стресса

Фото: globallookpress / Paul Marriott, via www.imago-ima

Общие переживания и необходимость поддерживать друг друга еще больше сплотили герцогов Кембриджских.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон тяжело переживала отдаление принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи и их отъезд из Великобритании.

По словам источника, близкого к Виндзорам, герцогиня Кембриджская пережила настоящий стресс. Не меньше переживал и принц Уильям, но общие трудности только еще больше сплотили их союз с Кейт.

«Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Во многом, она расстраивалась в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию», — приводит слова инсайдера издание People.

После нашумевшего интервью Опре Уинфри, в котором прозвучало немало шокирующих заявлений, герцоги Сассекские перебрались в США и отказались от выполнения королевских обязанностей.

Меган Маркл прекратила всякое общение с родственниками мужа, однако насколько он поддерживает ее в этом решении, не совсем ясно.

Не исключено, что принц Гарри не хотел разлада с семьей и оказался жертвой обстоятельств, которые не мог изменить.  

К примеру, близкий друг герцога Сассекского недавно рассказал, что предстоящее Рождество внук королевы Елизаветы собирается провести в Великобритании, оставив супругу с двумя детьми в Санта-Барбаре.

По его словам, принц Гарри не только очень обеспокоен состоянием бабушки, здоровье которой в последнее время заметно ухудшилось, но и просто скучает по родине.     

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто задавал Меган Маркл расистские вопросы о будущем ребенке.

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