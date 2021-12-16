Сладкий кошмар: врач назвала первые признаки сахарного диабета у взрослых и детей

Эндокринолог Ольга Сучкова в интервью 5-tv.ru заявила, что каждой семье, к имеющимся термометру и тонометру, необходимо заиметь и глюкометр.

Сахарный диабет — достаточно распространенное заболевание: согласно статистике, оно диагностировано у одного человека из 11. Как не упустить драгоценное время и опознать сахарный диабет по первым признакам, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала эндокринолог Ольга Сучкова.

Болезнь очень коварная: полное излечение считается невозможным, а осложнения, вызванные ею, приводят к инфарктам, почечной недостаточности, гангрене, вплоть до ампутаций и летального исхода.

Врачи обеспокоены размахом эпидемии, полагая, что в ближайшее время количество больных будет только расти. К тому же, как полагают медики, высок процент не диагностированных пациентов.

Серьезный повод задуматься о состоянии здоровья и пройти обследование — появление специфических симптомов: жажды и сухости во рту, а также свойственных не только этому заболеванию утомляемости, сонливости и снижение работоспособности.

Эксперт уверена, что в аптечке каждого дома нелишним, наряду с термометром и тонометром, будет наличие измерительных приборов, которые позволят не упустить опасный момент.

«Имеет смысл, с точки зрения нашего более серьезного отношения к себе и своему здоровью, завести глюкометр и контролировать гликемию», — заявила эндокринолог.

Врач добавила, что измерения стоит проводить как натощак, так и изучать уровень сахара в крови в течение дня — через два часа после еды.

Первый тип сахарного диабета диагностируется по следующим основным симптомам:

Жажда и сухость во рту;

Потеря веса;

Повышение аппетита;

Частое мочеиспускание;

Слабость.

Слабость возникает из-за того, что не усваивается глюкоза — основное питательное вещество. Избыточное мочеиспускание вызывает обезвоживание организма, уходит вес. Переутомление и сонливость — спутники диабетиков, это связано с тем, что дефицит питания приводит к астенизации организма. Кроме того, гипергликемия в ряде случаев провоцирует развитие сопутствующих инфекционных заболеваний. Из-за снижения иммунитета присоединяются грибковые заболевания, а также банальные бактериальные и вирусные инфекции.

Поэтому, если ваш близкий или ребенок часто простужается, а после школы или работы его «тянет» поспать, это серьезный повод насторожиться и провести анализы. Еще один «звоночек» — кроме вышеперечисленных симптомов — у детей диабет может проявляться в виде кетоацидоза, который вызывает боли в животе.

Второй тип сахарного диабета

Врач отметила, что второй тип диабета желательно рассматривать в контексте сердечно-сосудистых заболеваний: часто бывает, что эндокринологи занимаются аспектами желез внутренней секреции независимо от кардиологов, которые уделяют внимание своей сфере — сердечно-сосудистой системе.

«Кардиометаболические заболевания и риски — инфаркты инсульты — часто ассоциированы с метаболическим синдромом, синдромом инсулинорезистентности, который субъективно себя особо не проявляет. Кроме того, может быть абдоминальное ожирение или ожирение по общему типу», — подчеркнула Ольга Сучкова.

Зачастую пациенты бывают не до конца обследованы и, вследствие упущенной диагностики, не получают должную терапию. В свою очередь, она могла бы способствовать профилактике и замедлению развития уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, уменьшилось бы количество госпитализаций и смертности из-за кардиологических проблем, которые занимают первую строчку в рейтинге основных причин смерти в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно определить уровень сахара в крови без глюкометра — по капле пота и слюне.