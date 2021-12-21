Видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм 1 124

Движение в районе Третьего транспортного кольца порализовано.

Фото, видео: Depositphotos; Соцсети

Массовая авария, произошедшая на съезде с Кутузовского проспекта на Третье транспортное кольцо, парализовала движение в центре российской столицы.

Предварительно, один человек пострадал. Столкнулось по разным данным не менее десяти автомобилей, точной информации пока не поступало, как и комментариев от правоохранительных органов.

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