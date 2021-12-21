Конфликт старого и нового: что случится в 21 час 21 минуту 21 декабря 2021 года

Сегодня, 21 декабря 2021 года, многие ждут наступления 21 часа 21 минуты, ожидая, что такое уникальное соединение чисел просто обязано принести настоящее чудо. Западный астролог Евгения Ноздрачева утверждает, что в этот момент в мире произойдет смена эпох. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, к чему нужно быть готовым каждому человеку после магического соединения чисел.

Астролог напомнила, что каждый год 21 декабря наступает день зимнего солнцестояния — астрологический Новый год. Это сильнейший день года, когда солнце побеждает тьму, и каждый новый день прибавляет людям по две минуты света.

«Сегодня, в такую уникальную дату, я проанализировала карту неба, и могу сказать, какие события закладывает будущее. Во-первых, у нас идет напряжение, которое будет на днях между двумя важными планетами — Сатурном и Ураном. Это дает нам смену старого через новое. То есть конфликтуют старые порядки, старые системы и желание нового, желание изменений, новых законов», — поясняет эксперт.

По словам астролога, этот переходный момент в конце одного года и в начале следующего говорит, что совсем скоро все будет по-новому — идет смена эпох, смена старого на новое.

«Еще один важный момент: идет повышение нашей чувствительности. В 21.21 по московскому времени мы более чувствительны, мы хотим повышения своих вибраций. При этом может быть отрыв от стандартного чувствования, и это надолго. Также мы все будем активно реализовывать в будущем свои амбиции, желания и задачи, будем активно действовать. То есть будущее несет нам прорывы как в технологиях, так и в личной жизни и в наших чувствах и эмоциях», — заключает Ноздрачева.

В свою очередь астролог Алена Никольская указывает, что именно 21 декабря при помощи простых ритуалов можно изменить свою судьбу. Она утверждает, что самый короткий день в году и самая длинная ночь — период, когда пространство и время не имеют никакого значения и когда исполняются самые заветные мечты.

Ранее 5-tv.ru писал, как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021.