Конфликт старого и нового: что случится в 21 час 21 минуту 21 декабря 2021 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 1 101

Западный астролог Евгения Ноздрачева рассказала, к чему нужно быть готовым каждому человеку после уникального соединения чисел.

Фото, видео: Depositphotos / agsandrew; 5-tv.ru

Сегодня, 21 декабря 2021 года, многие ждут наступления 21 часа 21 минуты, ожидая, что такое уникальное соединение чисел просто обязано принести настоящее чудо. Западный астролог Евгения Ноздрачева утверждает, что в этот момент в мире произойдет смена эпох. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, к чему нужно быть готовым каждому человеку после магического соединения чисел.

Астролог напомнила, что каждый год 21 декабря наступает день зимнего солнцестояния — астрологический Новый год. Это сильнейший день года, когда солнце побеждает тьму, и каждый новый день прибавляет людям по две минуты света.

«Сегодня, в такую уникальную дату, я проанализировала карту неба, и могу сказать, какие события закладывает будущее. Во-первых, у нас идет напряжение, которое будет на днях между двумя важными планетами — Сатурном и Ураном. Это дает нам смену старого через новое. То есть конфликтуют старые порядки, старые системы и желание нового, желание изменений, новых законов», — поясняет эксперт.

По словам астролога, этот переходный момент в конце одного года и в начале следующего говорит, что совсем скоро все будет по-новому — идет смена эпох, смена старого на новое.

«Еще один важный момент: идет повышение нашей чувствительности. В 21.21 по московскому времени мы более чувствительны, мы хотим повышения своих вибраций. При этом может быть отрыв от стандартного чувствования, и это надолго. Также мы все будем активно реализовывать в будущем свои амбиции, желания и задачи, будем активно действовать. То есть будущее несет нам прорывы как в технологиях, так и в личной жизни и в наших чувствах и эмоциях», — заключает Ноздрачева.

В свою очередь астролог Алена Никольская указывает, что именно 21 декабря при помощи простых ритуалов можно изменить свою судьбу. Она утверждает, что самый короткий день в году и самая длинная ночь — период, когда пространство и время не имеют никакого значения и когда исполняются самые заветные мечты.

Ранее 5-tv.ru писал, как перевернет жизнь зимнее солнцестояние и зеркальная дата 21.12.2021.

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