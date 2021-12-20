Три свечи и кусочек счастья: как изменить судьбу в день зимнего солнцестояния 21 декабря?

День зимнего солнцестояния — 21 декабря — уникальное событие с точки зрения астрологии. Самый короткий день в году и самая длинная ночь — период, когда пространство и время не имеют никакого значения и когда исполняются самые заветные мечты. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала опытный астролог Алена Никольская.

Соблюдайте таинство

Эксперт в области эзотерики призвала всех страждущих обратить внимание на знаменательную дату. По словам Никольской, именно 21 декабря при помощи простых ритуалов можно изменить свою судьбу. Достаточно лишь просто попросить Вселенную об одолжении и пообещать сделать что-то взамен.

Для выполнения ритуала на реализацию мечт важно приготовить три свечи, бумагу и пишущий предмет. Сначала зажигается пламя и произносится заклинание: «Я зажигаю свет, пускаю в мир счастье, любовь, здоровье и добро». Затем на листке следует перечислить три желания, которые помогут достичь абсолютного счастья. Речь идет не об абстрактных вещах, а о конкретике.

«Желания должны касаться только вас, а не ваших родных, близких или любимого человека. Не пытайтесь их изменить каким-то образом! Желания должны касаться именно вас», — особо подчеркнула Алена Никольская.

Астролог объяснила, что после указанных действий важно заключить договор с Вселенной. Принцип прост: чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Идеально, если это «что-то» будет направлено на созидание и касаться других людей. Но можно пообещать развиваться в лучшую сторону — читать книги, заниматься спортом. Это будет воспринято как положительный момент.

«Когда вы заключили договор с Вселенной, посмотрите на три свечи, читайте свои желания и говорите, что вы дадите взамен. После этого тушите пальцами две свечи и убираете в укромное место. После того как одна свеча догорит — ритуал закончен», — объяснила эксперт.

Убранные и заряженные положительной энергией свечи можно будет зажигать в течение года, когда вдруг станет грустно или сложно. Сила и мощь огня заставят вспомнить о важной цели и дадут силы двигаться вперед, несмотря на любые препятствия.

Важный нюанс

В заключение Алена Никольская добавила, что именно 21 декабря нужно начать составлять личную карту желаний. Если этого не сделать — изменить судьбу не удастся.

«Не торопитесь, над каждым желанием вы должны подумать, поколдовать, почувствовать, что оно идет из самого сердца. Закончить карту желаний нужно после Нового года. Тогда вы дадите себе большую силу и поддержку», — сказала астролог.

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