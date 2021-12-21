Жорин об избиении фигуриста Соловьева: «Не по-мужски, наказание будет неотвратимым»

Наказание для избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева у караоке-клуба в Москве будет неотвратимым, но его степень будет зависеть от тяжести нанесенного вреда здоровью, считает звездный адвокат Сергей Жорин.

«Вред здоровью очевиден. В зависимости от степени вреда будет зависеть и наказание. Важно учесть также были ли использованы подручные средства», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что также здесь свою роль сыграет вероятный общественный резонанс, который вызовет эта драка.

«Достаточно вероломно поступил нападающий, пока чемпион был отвлечен общением с другим участником перепалки. Он можно сказать из-под тишка ударил, и дальше посыпался град ударов очень и очень некрасивый. На мой взгляд, непорядочно и не по-мужски. Хоть он и предъявлял чемпиону мужское поведение, но ударил, когда тот не ожидал», — оценил видео драки Жорин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, инцидент с участием олимпийского чемпиона и участника шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева произошел в ночь на 21 декабря у столичного караоке-клуба. Известно, что спортсмен отдыхал со своей возлюбленной Анной Сидоровой. К ней и ее подругам пристали трое парней.

«Ты мужик? Мужик? Мужик всегда отвечает за свои слова! Ты это сказал?» — кричит на Соловьева в начале драки один из оппонентов, после чего наносит серию ударов.

Уже утром Дмитрий Соловьев был доставлен в Боткинскую больницу, где у него были зафиксированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, грудной клетки, кистей, ссадины правого бедра.

По данным 5-tv.ru, нападавшим по 18 лет. Их уже отпустили из отдела полиции.