Девушка избитого олимпийского чемпиона Соловьева: «Взбесились из-за фразы»

Керлингистка Анна Сидорова, гражданская жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, рассказала о конфликте, в результате которого он был жестоко избит.

По словам девушки, в ночь на 21 декабря пара отдыхала с друзьями в караоке-баре в центре Москвы. На улице у входа в заведение одна из подруг Анны попросила у стоящих рядом молодых людей зажигалку. В ответ те начали грубить.

«Дима сделал замечание, что не нужно так обращаться с женщинами. Он попросил не разговаривать с девушками в таком тоне. Один из них бросился на Диму. Он упал назад, ударился головой, спиной перед заведением. Мы стали их разнимать и получилось так, что их трое человек, мы три девочки. Девочками разводили их по сторонам, пытались их успокоить», — рассказала Анна.

Спортсменка признается, что не поняла, чем было вызвано столь агрессивное поведение незнакомых молодых людей. Она добавила, что один из них начал успокаивать приятелей. Он говорил им, что перед ними олимпийский чемпион и просил прекратить конфликт с. Однако это только вывело тех из себя.

"И те взбесились, возможно, из-за этой фразы. Может, они взбесились еще больше. В этот момент, пока они так разговаривали еще, девочки меня оттаскивали, потому что было непонятно - и нам могло прилететь. У меня, естественно, играло: я не могу его оставить одного, потому что я понимала: он один, а их трое", - пояснила Анна.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы и попал в больницу. Источник 5-tv.ru сообщил, что спортсмен находится в тяжелом состоянии, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, грудной клетки, кистей, ссадины правого бедра. Тем временем в ГУ МВД по Москве сообщили о задержании по горячим следам подозреваемых в избиении Соловьева.

На видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, молодой парень пытается выяснить отношения с Соловьевым. В этот момент еще один участник перепалки подмечает, что его друг «беседует» с победителем Олимпиады, который представлял Россию и защищал честь страны на турнире. Несмотря на это, агрессивно настроенный молодчик, по всей видимости, сознательно идет на конфликт.

Адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил, что наказание для избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева у караоке-клуба в Москве будет неотвратимым, но его степень будет зависеть от тяжести нанесенного вреда здоровью.