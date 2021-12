Звезды «голубых огоньков» до и после пластики: на какие операции решились Леонтьев, Кадышева и Аллегрова

Магия пластической хирургии позволяет титанам российской эстрады выглядеть моложе на 10, 15 и даже 20 лет.

Старожилы отечественного шоу-бизнеса из года в год появляются на новогодних «голубых огоньках». Зрители порой жалуются на одни и те же лица. С ними готов поспорить хирург Владимир Плахотин, который для сайта KP.RU внимательно изучил фото звезд и рассказал, кто из них лег под нож хирурга.

Серьезно поработала над своей внешностью 62-летняя певица Надежда Кадышева. По словам эксперта, артистка сделала платизмопластику. Операция позволяет избавиться пациенту от лишней жировой ткани на шее и делает кожу молодой.

«Овал лица подтянули, убрали брыли. Сделана блефаропластика нижних век — операция по изменению формы век и разреза глаз, а также чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы. На лбу заметны уколы ботокса», — отметил эксперт.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev via Russian Look; www.globallookpress.com / Oleg Rodionov via Russian Look

Кроме того, хирург обнаружил контурную пластику в области носогубных треугольника и складок, а также скул. Меняла она и форму подбородка.

Далеко не на одну пластическую операцию решился Валерий Леонтьев. Артист, который в этом году отметил 72-летие, выглядит на 15 лет моложе, вынес свой вердикт специалист. Он очевидно делал подтяжку лица около 10 лет назад, увеличивал скулы с помощью филеров, делал блефаропластику верхних и нижних век, а также менял форму губ.

»… вижу, что певец делал булхорн — это пластическая операция по подтяжке верхней губы, направленная на уменьшение кожного лоскута. Проще говоря, ее подтягивают к носу, сокращая расстояние между ними. Это позволяет слегка приподнять губу и сделать ее более объемной», — уверен Плахотин.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev via Russian Look; www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Невероятно молодо в свои 66 лет выглядит Лариса Долина. По словам Плахотина, хирурги постарались почти над каждым миллиметром лица звезды. Блефаропластика верхних век, SMAS-лифтинг с платизмопластикой шеи. Сиянию кожи звезды придает лазерная шлифовка, а ее красивый и без единой морщинки подбородок — результат качественно вставленного импланта. Изменила певица и нос — в молодости у нее были широкие ноздри, но она «собрала» их внутрь, поэтому он выглядит аккуратно и молодо.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev via Russian Look; www.globallookpress.com /Lev Ilyin

Признанная одной из самых красивых женщин отечественной эстрады София Ротару тоже не избежала многочисленных операций. По оценке хирурга, 74-летняя артистка не жалеет денег на внешность: ее пластика — «самая крутая»

«В случае Софии Ротару мы видим грамотный микс, когда „тяжелая артиллерия“ пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами. Певица, как говорится, на ботоксе. Но нельзя не отметить и ее невероятную природную красоту, мощные гены — это идеальная основа для работы пластического хирурга», — подчеркнул специалист.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; РИА Новости / Игорь Гаврилов

Не оценил Плахотин старания хирургов на лице другой артистки — Ирины Аллегровой. По его словам, некачественная работа видна невооруженным глазом. Кожа лица «шальной императрицы» выглядит «натянутой тканью», считает эксперт.

«Заметны грудные импланты, причем, стоят они не самым удачным образом. Если смотреть выше, есть следы повторной подтяжки шеи, подтяжки овала лица — это свежая процедура, ей пара лет. А вот блефаропластика сделана давно: лет пять-семь назад. Но очень хорошо, что эти операции все-таки состоялись — без них была бы совсем катастрофа», — отметил хирург.

РИА Новости / Нина Зотина; РИА Новости / Владимир Вяткин

Ни одной серьезной операции на лице бывшей жены юмориста Евгения Петросяна Елены Степаненко хирург не заметил. Хороший и дорогостоящий косметический уход — вот результат ее привлекательной внешности.

«Как ни парадоксально, но эта артистка не делала ни подтяжку, ни блефаропластику, — заключил эксперт. — Максимум — ботокс, биоревитализация, когда внутрь кожи с помощью тонких игл либо высокотехнологичных аппаратов вводятся препараты на основе гиалуроновой кислоты».

ТАСС / Пахомова Людмила; ТАСС / Шарифулин Валерий

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 способа убрать морщины за один день от звезд шоу-бизнеса.