В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Лечение в Республиканской клинической больнице проходят семь человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Котуха: один пострадавший при атаке в ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа города Старобельска ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии, состояние шести пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе Республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

«На данный момент в Республиканской клинической больнице находятся семь пациентов. Из них четверо находятся в реанимационных отделениях. И трое уже переведены в стационары лечебного учреждения», — сообщил он.

Он подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и проходят комплексное обследование. На данный момент необходимости в транспортировке пациентов в другие клиники нет.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что к лечению подключены специалисты ведущих федеральных центров, включая НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, Сеченовский университет и Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Консультации проводятся дистанционно, а пострадавшие получают полный объем медицинской помощи.

Также отмечается, что с родственниками работают психологи, оказывая необходимую поддержку.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате здание частично обрушилось — до второго этажа. По данным МЧС, погибли 16 человек.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом и отметил, что в районе удара отсутствовали военные объекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
23 мая
Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 16
23 мая
В США заявили об отсутствии оправданий у Европы из-за игнорирования удара по ЛНР
23 мая
Волонтеры Народного фронта устраняют последствия удара ВСУ по ЛНР
23 мая
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
23 мая
Лантратова указала на отсутствие реакции в мире на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
23 мая
«Все»: «Би-би-си» и CNN отказались от поездки в ЛНР после удара ВСУ по колледжу
23 мая
Число погибших детей при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 12
23 мая
Дроны ВСУ снова атаковали Старобельск во время спасательной операции
23 мая
Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11
23 мая
В Госдуме заявили, что Зеленского ждет подобие Нюрнбергского трибунала
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Такие разные Тельцы: как дата рождения влияет на характер земного знака з...

Последние новости

16:09
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску
16:00
Правда или миф? Сауна влияет на количество сперматозоидов
15:51
Спецслужбы США предотвратили покушение на Иванку Трамп
15:42
Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 16
15:37
В США заявили об отсутствии оправданий у Европы из-за игнорирования удара по ЛНР
15:30
Взросление без травм: как воспитать эмоционально зрелую личность

Сейчас читают

Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео