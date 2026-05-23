В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску

Котуха: один пострадавший при атаке в ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа города Старобельска ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии, состояние шести пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе Республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

«На данный момент в Республиканской клинической больнице находятся семь пациентов. Из них четверо находятся в реанимационных отделениях. И трое уже переведены в стационары лечебного учреждения», — сообщил он.

Он подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и проходят комплексное обследование. На данный момент необходимости в транспортировке пациентов в другие клиники нет.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что к лечению подключены специалисты ведущих федеральных центров, включая НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, Сеченовский университет и Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Консультации проводятся дистанционно, а пострадавшие получают полный объем медицинской помощи.

Также отмечается, что с родственниками работают психологи, оказывая необходимую поддержку.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате здание частично обрушилось — до второго этажа. По данным МЧС, погибли 16 человек.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом и отметил, что в районе удара отсутствовали военные объекты.

