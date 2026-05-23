Правда или миф? Сауна влияет на количество сперматозоидов

The Guardian: чрезмерное увлечение саунами уменьшает количество сперматозоидов

Чрезмерное увлечение саунами способно привести к временному снижению концентрации сперматозоидов у мужчин. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на эксперта по вопросам фертильности из Эдинбургского университета, профессора Колина Дункана.

По словам специалиста, мужские репродуктивные органы расположены вне тела именно для поддержания более низкой температуры, необходимой для их правильного функционирования.

«Если вы подвергаете их длительному воздействию высоких температур в сауне, они работают не так эффективно», — рассказал профессор Дункан.

Однако он подчеркнул, что редкие визиты в парную никак не отражаются на мужском здоровье. Организм вырабатывает значительно больше клеток, чем теоретически требуется для успешного зачатия.

«Если вы посещаете экстремально горячие сауны ежедневно и проводите там много времени, это приведет к снижению количества сперматозоидов», — поделился эксперт.

Вопрос о вреде тепловых процедур часто обсуждается в интернете, но эксперты призывают не паниковать. В качестве примера Дункан приводит жителей Финляндии, где культура посещения парных развита значительно сильнее, чем в других странах. При этом финны не сталкиваются с аномально высоким уровнем бесплодия по сравнению с другими нациями.

Подобное снижение показателей становится критичным только для тех мужчин, у которых количество сперматозоидов изначально находится на грани нормы или уже диагностированы проблемы с репродуктивной функцией.

В таких случаях врачи настоятельно рекомендуют придерживаться умеренности. Главный совет для пациентов клиник репродуктивного здоровья заключается в том, что любые излишества могут навредить. Из-за этого при планировании беременности стоит временно ограничить интенсивные тепловые нагрузки.

Профессор Дункан отметил, что для здорового мужчины стандартный поход в зал, завершающийся отдыхом в спа-зоне, не несет выраженных рисков. Проблемы начинаются только при злоупотреблении процедурами, когда естественные механизмы терморегуляции перестают справляться с внешней нагрузкой.

