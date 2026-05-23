Спецслужбы США предотвратили покушение на Иванку Трамп

Светлана Стофорандова


Обвиняемого в организации преступления экстрадировали в Вашингтон.

Кто хотел убить дочь Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/L.Urman

В США экстрадировали 32-летнего гражданина Ирака Мохаммада Бакера Саада Дауда аль-Саади, которого обвиняют в подготовке покушения на дочь американского лидера Иванку Трамп. Об этом сообщила газета The New York Post.

Подозреваемый был задержан в Турции 15 мая. Аль-Саади связан с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и шиитской группировкой «Катаиб Хезболла».

Выяснилось, что мужчина планировал расправиться с Иванкой Трамп в отместку за ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Аль-Саади публиковал в социальных сетях карты района во Флориде, где проживает дочь президента, и писал угрозы.

«Он ходил и говорил людям: «Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом. Мы слышали, что у него был план завладеть домом Иванки во Флориде», — рассказал изданию бывший заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар.

По данным Министерства юстиции США, заговор против Иванки Трамп — не единственное преступление подозреваемого. Аль-Саади обвиняют в координации атак на американские и еврейские объекты в разных странах. Среди них — поджог банка в Нидерландах, нападение на людей в Великобритании и стрельба у консульства США в Канаде. При аресте у него обнаружили служебный паспорт Ирака.

