Бывший муж Анастасии Волочковой стал отцом в пятый раз

Бывший муж Анастасии Волочковой — бизнесмен Игорь Вдовин стал отцом в пятый раз. Его супруга — журналист и телеведущая Елена Николаева родила сына. Молодая мама уже поделилась радостной новостью с подписчиками своего Instagram-аккаунта, и даже показала малыша на выложенной фотографии!

«Боже, у меня есть сын», — все еще не может поверить она.

Instagram @elenanika

Правда, усилий особых к этому прикладывать не пришлось — Николаева рассказывала StarHit.ru, что к беременности не готовилась. Витамины, обследования, тщательная подготовка — все это обошло журналистку стороной, а беременность предположил ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин — заметил перемены во вкусах супруги.

Именно он держит на руках младенца — нежно, но крепко. Оно и понятно, ведь для него родильный переполох не в новинку — мальчик, имя для которого супруги пока не разглашают, станет его пятым ребенком. Трое детей от первого брака, и дочка от балерины Анастасии Волочковой — многодетный отец продолжает увеличивать свою семью, и очень этому рад.

Ариадна, кстати, живет с отцом — и хорошо ладит с мачехой, что вызывает резкую негативную реакцию со стороны ее матери. Впрочем, не только это — после того, как Николаева выложила в своем Instagram-аккаунте первую фотографию с заметно округлившимся животом, балерина начала публиковать множество разных публикаций, в которых, по мнению блогера Лены Миро, пыталась показать бывшему мужу что он потерял.

Журналист на это внимания не обращает — она ведь не только (теперь) любящая мать, но и профессионал высокого класса. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николаевой буквально некогда было ехать в роддом — да и к работе она собирается вернуться сразу после новогодних праздников.