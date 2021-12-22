Татьяну Васильеву без сценического образа не узнали на фотографии

|
Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 006

Снимок звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная» в сеть выложил Ефим Шифрин.

Татьяну Васильеву без сценического образа не узнали на фотографии

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Поклонники не узнали актрису Татьяну Васильеву без грима — Ефим Шифрин выложил в своем Instagram-аккаунте совместное фото с коллегой, на котором знаменитость выглядит несколько непривычно.

Ни парика, ни макияжа — за персоной одной из самых талантливых российских актрис современности стоит обычная женщина, одетая в удобную кофту с капюшоном, обедающая с другом в ресторане. Немного уставшая, но любящая жизнь, мудрая. Впрочем, слово «обычная» к ней вряд ли применимо — стоит только посмотреть в ее глаза, передающие так много.

Instagram @koteljnik

Снята фотография в Ташкенте — актеры сейчас гастролируют по Узбекистану со спектаклем «Танцуй со мной», первый показ которого состоялся вчера, а сегодня будет второй, передают dni.ru

Несмотря на несколько уставший вид, работе Васильева рада — вынужденный простой разгара эпидемии коронавируса вынудил актрису использовать накопления, которые она тратить не хотела. По ее словам, за десять месяцев Васильева «проела» квартиру — отложенные деньги собиралась потратить на покупку недвижимости и сдавать ее, чтобы обеспечить себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актриса вспоминала другой инцидент, связанный с работой — в начале 90-х годов ее «убрали» из театра Маяковского.

-14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.79
-0.03 83.15
-0.17
Пора наряжать елку! Китайский совет дня на среду, 22 декабря

Последние новости

2:18
Жена экс-супруга Волочковой показала фото из роддома и рассказала о родах
1:54
ТОП-3 признака, которые говорят о том, что высокий сахар повредил ваши нервы
1:30
За их судьбой следил весь мир: ТОП самых популярных котиков 2021 года
1:10
Лавров назвал неприемлемыми попытки представить дело MH17 как государственную проблему
0:51
«Я ему сейчас устрою!» — Галкин вспомнил, как Моисеев привел в ярость Пугачеву
0:35
Главную новогоднюю елку страны украсили в стиле сказки «Морозко»

Сейчас читают

Сломать жизнь одной вещью: Какие подарки нельзя дарить и принимать от близких людей
Нумерологический прогноз: как по дате рождения узнать, что вам принесет 2022 год
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 20 декабря по 2 января
Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год