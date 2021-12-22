Татьяну Васильеву без сценического образа не узнали на фотографии

Поклонники не узнали актрису Татьяну Васильеву без грима — Ефим Шифрин выложил в своем Instagram-аккаунте совместное фото с коллегой, на котором знаменитость выглядит несколько непривычно.

Ни парика, ни макияжа — за персоной одной из самых талантливых российских актрис современности стоит обычная женщина, одетая в удобную кофту с капюшоном, обедающая с другом в ресторане. Немного уставшая, но любящая жизнь, мудрая. Впрочем, слово «обычная» к ней вряд ли применимо — стоит только посмотреть в ее глаза, передающие так много.

Instagram @koteljnik

Снята фотография в Ташкенте — актеры сейчас гастролируют по Узбекистану со спектаклем «Танцуй со мной», первый показ которого состоялся вчера, а сегодня будет второй, передают dni.ru.

Несмотря на несколько уставший вид, работе Васильева рада — вынужденный простой разгара эпидемии коронавируса вынудил актрису использовать накопления, которые она тратить не хотела. По ее словам, за десять месяцев Васильева «проела» квартиру — отложенные деньги собиралась потратить на покупку недвижимости и сдавать ее, чтобы обеспечить себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актриса вспоминала другой инцидент, связанный с работой — в начале 90-х годов ее «убрали» из театра Маяковского.