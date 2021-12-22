Стало известно, с кем встретит Новый год оставшийся без жены Лепс

Стали известны планы недавно разведенного певца Григория Лепса на новогоднюю ночь — ее артист проведет не один, сообщает сайт KP.RU.

Во время праздника исполнитель будет в Барвихе — в качестве приглашенной звезды в одном из элитных ресторанов. Цена билетов на шоу с его участием достигает 340 тысяч рублей. На сцену вместе с Лепсом выйдет Светлана Лобода. По данным издания, эти артисты — самые высокооплачиваемые звезды в канун Нового года. За выступление они берут гонорар до 15 миллионов рублей.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Известно, что Григорий Лепс и танцовщица Анна Шаплыкова, прожившие 20 лет вместе, развелись 20 декабря. Пара договорилась заранее, как разделить имущество и опеку над общими детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую правдоподобную причину развода Лепса назвала певица Анита Цой.