И все же любовница? Анита Цой назвала правдоподобную причину развода Лепса

Певица Анита Цой назвала правдоподобную причину развода Григория Лепса с балериной Анной Шаплыковой. Супруги прожили душа в душу 20 лет, но в ноябре танцовщица инициировала бракоразводный процесс, а сегодня состоялся сам процесс — мировой судья вынес решение о расторжении брака.

Новость о расставании одной из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса потрясла не только поклонников, но и коллег знаменитого исполнителя. То и дело зашептали, что видный супруг, известный своей эпатажностью и популярностью у женщин, был неверен любимой жене. Анита Цой тоже не увидела ничего необычного в такой версии.

«Мы все нормальные, живые люди. И я не вижу в этом ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть», — поделилась она своим мнением в эфире канала НТВ.

Поклонники до сих пор не верят в печальный исход отношений пары. На протяжении многих лет супруги не дали ни одного повода сомневаться, что в их семье царит идиллия, оба никак не комментируют ситуацию, поэтому и причина их разрыва остается загадкой. Только защитник Шаплыковой обмолвился тем, что в отношениях пары назрел серьезный кризис — и преодолеть его супруги уже не смогли. Примечательно, что ни трое детей, ни проведенные вместе годы не удержали звезд вместе.

Григорий Лепс встретил будущую жену в 2000 году в ночном клубе. Шаплыкова работала танцовщицей в балете у Лаймы Вайкуле. Через два года Лепс женился на девушке, которая младше его на десять лет, напоминает 7Дней.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Судзиловская стушевалась после слов Баскова о разводе Лепса с женой.