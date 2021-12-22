Фигурист Соловьев рассказал свою версию избиения: «Толчок в грудь и я упал!»

Пытался успокоить словами, не вынимая рук из карманов. Так охарактеризовал себя в драке с молодежью у караоке-клуба в центре Москвы олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев.

Спортсмен в ту ночь вышел из клуба, спустя буквально минуту после своей возлюбленной. Уже на улице он увидел, как нецензурно выражаясь молодые люди приставали к ней и ее подругам.

«Я попросил их не выражаться, но они очень агрессивно себя сразу повели», — вспоминает Соловьев события той ночи, добавляя, что их состояние он не может себе позволить оценить, оставив это на откуп экспертизе.

По его словам, один из друзей нападавших пытался их остановить и успокоить, но становилось только хуже. Они продолжали хамить.

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал. Потом встал и говорю, что я без агрессии, руки в карманах», — рассказал спортсмен.

Он добавил, что о своем статусе не распространяется и не кичится этим. Кроме того, он предположил, что 18-летние нападавшие могут и не иметь даже малейшего представления о нем и его достижениях. Он лишь обратил внимание ребят на камеры вокруг и предупредил, что могут быть последствия их действий.

«И мне прилетело два удара», — заявил спортсмен.

Фигурист добавил, что один удар в лежачем положении точно был. На вопрос, готов ли он идти на мировую, Соловьев ответил:

«Ну, я и не собираюсь…»