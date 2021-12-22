Куда исчезла сыгравшая Наташу Ростову актриса Людмила Савельева

Людмила Савельева — одна из самых красивых актрис Советского Союза. Ей прочили славу, блестящую карьеру — но о ней давно ничего не слышно. Последняя свою роль в кино она сыграла в 2009 году, и с тех пор не снимается — сайт KP.RU указывает, что сериалы ей неинтересны, а хороших сценариев для себя она не видит.

Ее стремительную карьеру сломала семья — звезда фильма Сергея Бондарчука «Война и мир» была вынуждена бороться с супружеской неверностью и ухаживать за непростым ребенком.

В 1967 году актриса вышла замуж за своего коллегу Александра Збруева — в тот же год у них родилась дочка. Назвали ее Натальей — иначе ведь и быть не могло. Но семейное счастье не длилось вечно — в начале 1990-х годов пошли слухи о том, что актер не живет со своей женой. Его часто замечали в обществе другой актрисы — Елены Шаниной. Слухи оказались правдивыми — она родила от Збруева внебрачную дочь, которую тот признал и помогал воспитывать.

Савельевой непросто было принять этот удар — но она не устраивала скандалов. На все вопросы о «второй семье» мужа она отвечала, что у Збруева одна жена и одна дочь — об остальных она ничего не знает.

Да и ее собственное семейное счастье было омрачено — Наташа росла своевольной и импульсивной. Даже повзрослев, девушка не смогла справиться со своим сознанием — после предательства близкого человека она попала в психиатрическую клинику, и побороть недуг так и не смогла.

После выхода из клиники она пыталась снова влиться в социум — даже работала в продуктовом магазине какое-то время, но надолго не задержалась. Ей помогла церковь — вместе с ней в религию ушла и сама Людмила Савельева.

Сейчас Наташе уже 54 года, а ее звездной матери — 79, но они все еще живут в одной квартире, ведь оставлять женщину одну просто опасно. В 2005 году Наталья подожгла свою квартиру — к счастью, пожар был быстро потушен. Ей продолжали помогать медикаментозно — актриса нашла для дочери врача, которые делал ей уколы от «шизофрении». Но известно об этом лишь со слов самой женщины.

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