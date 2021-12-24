Один из самых известных в кулинарном мире супов, несомненно, является итальянский минестроне. И едва ли можно составить его «классический» рецепт, так как вариантов приготовления существует великое множество.

Он может быть вегетарианским или мясным, набор овощей также зависит от личных предпочтений, в него можно потереть сыр и щедро сдобрить специями, бульон допустим и куриный, и говяжий, и из баранины или дикой птицы. Шеф-повар и блогер Василий Емельяненко поделился собственным рецептом.

Ингредиенты:

куриные окорока — две штуки,

перец красный — одна штука,

чеснок — два-три крупных зубчика,

белые грибы

лук белый — одна луковка,

морковь большая — одна штука,

рис или вермишель — две-три столовые ложки на три литра супа,

половинка небольшой тыквы,

несколько помидоров черри или пара обычных,

травы и специи на ваш выбор,

пармезан — чтобы потереть в тарелку готового супа,

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Минестроне не обходится без оливкового масла, именно с него начинаем готовить. Налейте в кастрюлю немного масла, в нем начните обжаривать курицу. Ее можно сразу порезать кубиками. Тут же добавьте мелко порезанный зубчик-два чеснока. Когда курочка припустится и побелеет, бросьте поверх пару лавровых листов и нашинкованные лук и перец. Чтобы готовое блюдо выглядело красивее, нарезать овощи допустимо слайсами. Вслед за перцем и луком в кастрюлю отправляются белые грибы. Теперь полученную смесь залейте водой.

Твердого расчета количества воды нет, лейте на глаз, имея в виду, что минестроне все-таки должен быть густым. Когда все закипит, добавьте крупно порезанные кубиками или дольками томаты, затем нашинкованную или натертую тыкву с морковью. Посолите, приправьте парой щепоток орегано. Впрочем, пряности не запрещены никакие. Можно взять и тимьян, и шалфей, и шафран, и базилик, или готовую «итальянскую» смесь трав.

В этом ароматном супе непременно нужны или рис или макароны, подойдет и тонкая вермишель. Также в любой итальянский суп просится небольшая порция красного вина для терпкости, не помешает и сбрызнуть его лимонным соком. В готовом минестроне овощи должны быть мягкими, но не сильно разваренными. Уже в тарелке посыпьте блюдо пармезаном и украсьте листом свежего базилика. Buon appetito!

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