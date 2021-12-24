Загадывай правильно: как планеты помогут исполнить желание в новогоднюю ночь

Чем ближе Новый год, тем больше мы задумываемся о его итогах, строим планы на будущее. Говорят, все, что не загадаешь в самую волшебную ночь, все непременно сбудется. Однако, по словам астролога Лилии Любимовой, надо знать, как правильно это делать с учетом положения планет. Ведь именно во Вселенную все желания и посылаются.

В новогоднюю ночь будет сильна огненная стихия. Потому не стоит сидеть и грустить в одиночестве. Лучше всего создать атмосферу праздника: пригласить гостей или отправиться в приятную компанию. За несколько часов до полуночи, надо четко сформулировать желание. Виной тому Луна, которая будет в секстиле с Сатурном — планетой четкости. Кроме того, из-за соединения Луны с Марсом листочек с желанием необходимо сжечь. А если вы не хотите записывать его, о самом сокровенном можно наговорить на свечу.

Кроме того, Солнце будет находиться в аспекте к Ураном. А это значит, чем больше вокруг вас будет загадывающих желаний, тем шансы на исполнение вашего увеличиваются.

И последнее, что непременно поможет в осуществлении желания — ни в коем случае не сообщайте никому о нем. ⠀

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