Онкологи назвали напиток, который удваивает риск раковых заболеваний

Употребление алкоголя вдвое увеличивает риск возникновения раковых клеток. К такому выводы пришли онкологи из Великобритании. Результаты, опубликованные благотворительной организацией по исследованию рака Cancer Research UK, подтвердило его канцерогенность.

По словам медиков, алкоголь, поступая в организм, способен превратиться в химическое вещество ацетальдегид, которое повреждает клетки и провоцирует их делиться. Что является признаком онкологии. Кроме того, благодаря алкоголю повышается уровень таких гормонов, как эстроген и инсулин. Именно они являются химическими посредниками, способствующими делению клеток. И третьим фактором, эксперты назвали, изменение клеток рта и горла, из-за чего эта область тела будет поглощать вредные химические вещества, провоцирующие в будущем образование рака.

«Это облегчает проникновение канцерогенных веществ (например, содержащихся в сигаретном дыме) в клетки и причинение им повреждений», — приводит слова онкологов «Медикфорум».

По мнению врачей, если в день употреблять более трех порций алкоголя, увеличивается риск возникновения рака полости рта, горла и гортани. А если человек еще и курит, то возможность заболеть смертельной заразой возрастает более чем в два раза.

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