Коварная метка: на какие смертельно опасные заболевания указывают папилломы

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 570

Онколог Калакутская привела отличия доброкачественных новообразований на коже от предраковых

Фото, видео: Depositphotos / Goodluz; 5-tv.ru

Дерматоонколог Наталья Калакутская в интервью 5-tv.ru рассказала, что доброкачественные новообразования на коже отличаются от предраковых цветом и расположением.

Пожалуй, многие замечали на коже небольшие мягкие наросты телесного цвета, чаще на тонкой «ножке». Папилломы — это различные новообразования, которые иногда «поселяются» на теле с раннего детства. Врач-дерматоонколог Наталья Калакутская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чем отличаются доброкачественные новообразования на коже от предраковых.

«Папилломы — полиповидные образования кожи, полип в переводе означает „многоног“: их бывает несколько и, как правило, этот вырост — мягкий, смещаемый и сжимаемый», — объяснила эксперт.

Цвет папилломы варьирует от бесцветно-бежевого до розовато-коричневатого, встречаются выросты на тонком или более толстом основании.

Локализуются полиповидные образования чаще всего в воротниковой зоне, а также в подмышечных областях, иногда стремятся «облюбовать» и область паха. В этих местах тело подвергается трению от одежды или ювелирных украшений. Ежедневное ношение цепочки одного и того же диаметра на шее иногда приводит к появлению на месте расположения аксессуара сначала мелких и бесцветных, а затем все более разрастающихся образований, некоторые из которых темнеют, становясь коричневыми. Такие цветные «метки» на теле традиционно вызывают беспокойство.

Папилломы с описанными характеристиками могут относиться к фиброэпителиальным полипам, иначе называемым акрохордоны, которые, по заявлению врача, являются абсолютно доброкачественными образованиями и представляют только косметическую проблему.

От нежелательных «жильцов» на теле обычно стремятся избавиться не только из-за эстетических соображений, но и по причине дискомфорта: в месте травмирования одеждой возникают трещинки, через которые в кожу внедряется инфекция, отсюда — воспаления, покраснения, боль и зуд.

Удаляют папилломы физическими методами, прибегая к криодеструкции жидким азотом, воздействию лазера, хирургическому иссечению, а также электрокоагуляции. В домашних условиях некоторые используют химические растворы, при неумелом применении вызывающие ожог и не искореняющие проблему в случае частичного удаления.

«Все образования, которые мы удаляем, обязательно должны пройти гистологическое исследование: что на самом деле скрывает новообразование, нам скажет только патоморфолог (специалист, исследующий изменения в клетках, тканях и органах — Прим.ред.)», — предупредила доктор.

Причина возникновения папиллом на коже — вирус папилломы человека (ВПЧ). Считается, что практически все люди им инфицированы.

Пути попадания — вирус внедряется в организм через микротрещины кожи, трещины слизистой или через неповрежденную слизистую. Если видны полипы на границы слизистой и кожи, например, на веке, то говорят об остроконечных кондиломах, они тоже появляются вследствие вирусной инфекции.

Как отличить безобидные папилломы от опасных новообразований на коже:

От совершенно безобидных полиповидных образований следует отличать предраковое состояние — карциноидный папилломатоз кожи Готтрона (КПКГ), выглядит он иначе.

«Папилломы, которые чаще располагаются в нижних конечностях, являются высокодифференцированным плоскоклеточным раком. Кроме того, существуют формы плоскоклеточного рака, который напоминает полиповидные образования, но более плотные и мокнущие», — заявила специалист.

К какому специалисту обратиться:

Прежде всего, заметив непрошеного «гостя», необходимо обратиться к дерматологу и дерматоонкологу.

«Дерматоонколог проведет дерматоскопию, внимательно осмотрит кожные покровы и только потом даст добро на удаление. Удалить можно у косметолога, дерматолога или онколога, но всегда с гистологическим исследованием», — напомнила Наталья Калакутская.

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