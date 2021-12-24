Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 января

Гадания по рунам издавна позволяют знающим людям предсказать события будущего и подготовиться к переменам в судьбе. Однако это искусство доступно немногим. Рунический провидец Игорь Вечерский, благодаря своему редкому дару, не раз предвидел значительные события в жизни знаменитых личностей и катаклизмы мирового масштаба. Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт составил гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 января.

Овен

Гебо, кено и перевернутая лагуз советуют навести порядок в делах и подготовиться к наступающим событиям. Это время лучше провести в кругу надежных и верных людей.

Телец

Соуло, отал и перевернуты ансуз предупреждают — если вы хотите сохранить и укрепить значимые для вас отношения, будьте внимательны к поступающей информации. Отсеивайте негатив и не давайте ему распространяться. Руны указывают на возможность прекрасно провести время в приятной компании и воплотить свои мечты в жизнь.

Близнецы

Дагаз, кено и перевернутый манназ говорят о том, что вам не стоит пытаться управлять всеми процессами сразу. Иначе у вас может возникнуть недопонимание с окружающими. Особенно важными на предстоящей неделе будут умение найти компромисс и решить вопросы мирным путем.

Рак

Перевернутая райдо, перевернутый манназ и йера рекомендуют отложить важные дела и решение рабочих вопросов на более благоприятный период. Сейчас лучше сосредоточиться на личном общении и наладить отношения с близкими.

Лев

Феху, эйваз и хагалаз призывают к рациональным, обдуманным и взвешенным тратам. Контролируйте расходы, если не хотите проблем в финансовой сфере. На почве денег не исключены конфликты, постарайтесь решить их мирным путем.

Дева

Отал, ансуз и кено рекомендуют провести это время дома, среди близких. Наступает благоприятный период, чтобы наладить уже имеющиеся отношения и завязать новые. Полезно будет обменяться мнением по различным вопросам с людьми, которым вы доверяете. Не исключено, что вы получите полезный совет.

Весы

Перевернутая кено, ингуз и перевернутая феху говорят о том, что вы рискуете потратить больше, чем планировали. Лучше отложите определенную сумму, которая будет неприкосновенным запасом. На оставшиеся средства приобретите то, что давно планировали.

Скорпион

Райдо, наутиз и перевернутый ансуз говорят о том, что сейчас не стоит начинать каких-то новых дел. Также не стоит строить слишком амбициозных планов. Лучше подумать о насущных делах. Позаботьтесь о своем здоровье. Физическое благополучие подарит вам бодрость духа и оптимистичный настрой на ближайшее будущее.

Стрелец

Дагаз, перевернутая перто и феху советуют вам предпринять активные действия для укрепления взаимоотношений с близким человеком. Подготовьте хороший сюрприз или подарок, это будет очень кстати. Постарайтесь не оставлять без внимания то хорошее, что делают для вас другие люди. Не скупитесь на похвалу и комплименты.

Козерог

Перевернутый лагуз, перевернутая перто и уруз подарят вам массу возможностей на предстоящей неделе. Вы ощутите прилив сил и энергии, который позволит реализовать задуманное. Не исключено, что возникнут обстоятельства, которые могут вам помешать. Однако у вас есть все шансы успешно их преодолеть.

Водолей

Йера, лагуз и перевернутый уруз советуют использовать это время для того, чтобы завершить текущие дела, на которые вы уже потратили достаточно много сил и энергии. После этого можно позволить себе хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил для будущих свершений.

Рыбы

Гебо, перевернутая райдо и перевернутый альгиз советуют провести эти дни в уютной домашней обстановке. От путешествий на дальние расстояния лучше воздержаться. Уделите время близким. Общение в приятной компании подарит вам много приятных эмоций, вы получите поддержку, в которой нуждаетесь.

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