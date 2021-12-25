Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 декабря по 2 января

Предстоящая неделя будет богата на приятные моменты и позитивные события. Многие ощутят небывалый прилив сил и повышение работоспособности. Однако, чтобы избежать конфликтов, стоит направить свою энергию в позитивное русло. В сфере личных отношений звезды также обещают большие сюрпризы.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет благоприятной. Вы будете энергичны и решительны. Причем вы сможете успешно управлять этими энергиями, и это позволит вам достичь многого, начать новые проекты, разрешить прежде казавшиеся неподъемными задачи.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя сложится в позитивном ключе. Внимательность и отличное понимание, чего вы хотите, — помогут вам добиваться целей. Начинайте новые проекты и ставьте перед собой большие цели! А мягкое и романтичное настроение украсит досуг и создаст общий приятный фон.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам на предстоящей неделе предстоит столкнуться с конфликтами. Возможны ссоры, перепалки и конфронтации. Постарайтесь не решать важных вопросов, не ввязываться в обсуждения с неприятными вам людьми. Также звезды советуют сдерживать свои порывы сказать что-то поперек, возразить, проявить негативное отношение.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет непростой. Внутренний дискомфорт и какое-то неуютное состояние будут мешать вам принимать точные и верные решения. Помешать выполнению ваших планов и замыслов могут также и внешние обстоятельства. Не исключены проблемы и в личной жизни.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет отмечена повышенной активностью и энергичностью. Принимайте смелые решения, возглавляйте важные начинания и подавайте пример. Вы будете полны сил, а ваша энергия будет передаваться и окружающим. Это отличная неделя, чтобы совершить что-то значительное.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит насыщенная и позитивная неделя. Вы собраны, активны, и отлично знаете, чего хотите. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Однако, ложку дегтя внесут энергии гнева и конфликтности. Состояние активной деятельности будет легко переходить в раздражение и придирчивость. Следите за этой гранью, старайтесь мыслить позитивно.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе будут активны и решительны, но немного рассеянны. Вы сможете легко выполнить какое-то важное дело, испытывая при этом прилив сил и уверенности. Но вот результатами вы вряд ли останетесь довольны.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя положительная. Собранность и энергичность, настойчивость и хорошее понимание себя помогут вам добиться желаемого. Ставьте перед собой большие и важные цели. Вы сможете эффективно спланировать свои действия и успешно выполнить их.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит очень энергичная неделя. Вы почувствуете избыток сил и решительности. Однако иногда эти энергии будут превращаться в раздражительность и вспышки гнева. Направьте силы на большие цели, важные дела, а также на занятия спортом. Таким образом удастся избежать лишнего раздражения и конфликтов.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит насыщенная неделя. Вы будете сосредоточены и внимательны к деталям. Подумайте о больших и важных для вас целях, спланируйте следующий год, отделите главное от второстепенного.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев это будет энергичная и активная неделя. Повысится ваша уверенность в себе, настойчивость и способность влиять на окружающих. Эти позитивные энергии помогут вам доказать вашу правоту и предпринять решительные действия. Также рекомендуется физическая активность и занятия спортом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе испытают подъем сил и уверенности в себе. Это поможет принять важные решения и активно действовать. Однако иногда также возможны вспышки раздражения, обиды, претензии.

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