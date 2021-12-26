Машина смерти: В Швейцарии придумали, как при помощи одной кнопки отправиться на тот свет

Настоящий конвейер смерти может быть беспрепятственно запущен в массовое производство. К чему это приведет?

Не успела Швейцария разрешить так называемую «капсулу смерти» — это футуристические устройство, которое призвано помочь людям уйти в мир иной, как ее автор выкатил свое новое изобретение. Оно хоть и кажется дикостью, но почему-то нет сомнений, что и его скоро одобрят.

Речь о специальном чипе, который будет убивать своего владельца, если его вовремя не выключить. А теперь почувствуйте весь цинизм и кошмар… Чип хотят устанавливать людям, страдающим деменцией, где нарушение памяти — один из основных симптомов. Пока по желанию, конечно, предлагается, но это пока. Ведь и использование «капсул смерти» когда-то казалось невероятным.

Изобретатель, судя по всему, остро чувствует запрос западного общества. Но есть нюанс — больше всего за его устройство выступают вовсе не люди с серьезными тяжелыми диагнозами, а те, кто просто так хочет. Потому что у них депрессия или период неудач в жизни.

Виталий Чащухин о том, к чему это может привести.

Смерть как искусство. Огромный павильон в центре Европы, который посвящен только одной культуре — погребальной. Посмертные маски, старинные катафалки-кареты, всевозможные виды памятников. Похоже, все это наскучило и кураторам выставок, и простым смертным. Теперь здесь предлагают поговорить о добровольном уходе из жизни. А в центре внимания — вот такое ноу-хау: машина, которая доставит любого так сказать желающего на тот свет.

«Это устройство получило название Сарко, и мы благодарны компании, которая их производит за то, что они передали этот прототип нашему музею», — говорит культуролог Татьяна Але.

Настоящая душегубка с человеческий рост. Внутри довольно комфортабельно: упор для ног, кожаный мягкий матрас, хотя не понятно, зачем это кому-то может пригодится. И точно последняя возможность взглянуть на этот мир.

Разработчик отыскался в Голландии. В небольшом цеху-лаборатории он беззаботно штампует свои «капсулы смерти» на 3D принтере и с пугающим спокойствием рассказывает страждущим принцип работы.

«Человек забирается в капсулу, стильную и очень элегантную изнутри, он машет на прощание своим близким и родственникам, а потом нажимает кнопку, большое количество азота заполняет капсулу, заменяя собой кислород. Всего за 30 секунд уровень кислорода в воздухе падает до одного процента. В этот момент наступает дезориентация, небольшой момент эйфории и интоксикации и после вы теряете сознание. Спустя 5-10 минут после этого человек умирает», — говорит разработчик Филип Нитшке.

Модель этого года: для тех, кто не хотел бы сразу принимать лежачее положение. Улететь таким образом в известном смысле на небо уже в следующем году, возможно, будет позволено в Швейцарии, где эвтаназия и так законодательно разрешена и поддерживается большинством населения.

«Решение умереть должно быть добровольным».

«Да, я бы тоже принял такое решение, если бы пришлось. Без каких-либо сомнений».

«Бывают случаи, когда боль нестерпима, когда она сильнее, чем желание жить».

«Я и за и против в некотором смысле, потому что считаю, что жизнь — это подарок, и что за нее надо бороться», — поделились своим мнением местные жители.

Вот только с появлением таких технологиймашина смерти рискует стать совсем уже легким способом уйти из жизни. Ведь в той же Швейцарии официально существуют целые клубы для тех, кто решился: подписываешь документы и отказываешься по большому счету от собственной жизни.

«Мне 33 года, я мама троих детей. Я стала участником этой программы, потому что не хочу перекладывать сложные решения на других. Случись что — я уже сама решила, чтобы мои близкие не брали на себя этот тяжелый груз», — говорит Тамара Мишель.

Но это совсем уж на крайний случай — автомобильные катастрофы, опять же неизлечимые болезни. Вот такое распоряжение судьбой заранее. А кому-то ведь невыносимое страдание доставляет сам факт своего существования. И этим не очень-то воодушевлены в том же музее погребальной культуры. Вот почему они предлагают сначала всерьез об этом поговорить.

«Мы создали эту выставку, потому что эта тема слишком табуизирована. Но само молчание может быть смертельно. Потому что однажды у тех, кто вовсе не тяжело болен, а просто находится в состоянии депрессии, не останется никаких решений, кроме такого, просто потому что надоело жить. И потому что с ними никто об этом не разговаривал», — считает директор музея погребальной культуры Дирк Першман.

Вместе с новыми технологиями в прошлое уходит весь принцип эвтаназии. Сама по себе она еще у многих не укладывается в голове, парламенты европейских стран легализуют ее вовсе не под всеобщее одобрение, даже непосредственно среди депутатов — одни принимают, другие все равно обещают рано или поздно отменить. В идеале — профессиональные медики призваны помочь страдающим невыносимой болью.

«70 -75%, кто прибегает к эвтаназии, больны финальной стадией рака. Большинство из них чувствуют ужасную боль, которую нельзя контролировать с помощью медикаментов», — говорит онколог Иезекииль Эмануэль.

Но что теперь? Азот — легкодоступное вещество, заправил эту «машину» и прямиком на тот свет. Хочешь — на лодочке в Венеции, а хочешь — в чистом поле. Трудно приметь подобные термины к чему бы то ни было еще, но иначе как «фабрикой смерти» это место не назовешь.

Автор разработки — этакий «доктор зло» и «сумасшедший профессор» в одном лице, в общем, и не скрывает: он не столько облегчает участь тяжелых пациентов, сколько сам способ.

«Мне это доставляет удовольствие, и я даже чувствую гордость за то, что мы смогли построить это устройство. Оно позволит сделать из смерти что-то вроде празднования. Это самый важный день в вашей жизни, день, вашей смерти. Это не то, чего надо стыдится и боятся, люди, которые решились на такую смерть относятся к этому как к празднику. Я не говорю, что это должен быть радостный день, но он определенно должен быть отмечен как что-то особенное», — говорит разработчик Филип Нитшке.

И что самое важное в принципах работы его компании — в чужой смерти он просит винить кого угодно, но не его самого.

«Я не могу нажать кнопку за вас, вы сами должны это сделать. Все-таки это неустройство для убийства людей, его суть заключается в том, что решение принимаете вы сами», — говорит разработчик Филип Нитшке.

«Число самоубийств может только возрасти: ведь к „традиционным“ способам добавляется еще и этот», — говорит культуролог Татьяна Але.

И по инструкции все приводится в действие даже без помощи врача, в той же Швейцарии в будущем году ожидают пару юридических согласований и настоящий конвейер смерти может быть беспрепятственно запущен в массовое производство. И тем не менее, внутри этого мрачного устройства все же оставили две кнопки — если кто-то все же решит одуматься и нажать на стоп.