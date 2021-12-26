Подольская и Пресняков-младший купили сыновьям квартиры в Москве

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 124

Певица рассказала о планах поселить мальчиков в соседних апартаментах, когда они повзрослеют.

Подольская и Пресняков-младший купили сыновьям квартиры в Москве

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Музыканты Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший приобрели две элитные квартиры в Москве для своих сыновей — шестилетнего Артемия и годовалого Вани. Звезды решили заранее позаботиться о будущем мальчишек.

Кроме того, апартаменты разделены буквально одной стеной, чтобы братья, повзрослев, если захотят, были всегда рядом друг с другом. Об этом их мама рассказала в интервью Лере Кудрявцевой в эфире НТВ.

«Была мечта найти две соседние квартиры, которые при желании можно объединить, при этом чтобы они были примерно одного метража. И представляешь, мы нашли!» — поделилась радостью Подольская.

Певица с супругом строят планы и для себя. Пара мечтает о большом доме у моря, но сейчас на первом плане жилье сыновей. В их будущих домах пока только голые стены, и родителям предстоит провести там большой ремонт. Вероятно, дело влетит им в копеечку — в апартаментах пятиметровые потолки, в каждых можно сделать по две спальни, просторных холл и вместительную кухню Места хватит и внукам.

У Преснякова и Подольской два общих ребенка. У музыканта также есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте. Как и отец, он выбрал творческую профессию — играл в группе, для которой сам писал песни, сейчас выходит и на театральную сцену.

Никита Пресняков приобрел популярность и армию фанаток. Как пишет dni.ru, поклонницы не стесняются даже его жены Алены Красновой, засыпают признаниями и интимными фото! Внуков папе и маме наследник пока не подарил, наслаждается свободной жизнью. Как говорит сам артист, дети у него появятся, когда все вокруг перестанут наконец о них спрашивать.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Подольская рассказала, что чуть не умерла при родах второго ребенка.

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