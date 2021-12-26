Отпустите обиды: Астропрогноз на неделю с 27 декабря по 2 января

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 682

В ближайшие семь дней звезды предоставят возможность подготовиться к будущему Новому году. Астролог Алена Никольская рассказала, как это сделать правильно и главное, в какой именно день.

Фото, видео: Depositphotos / Andreus; 5-tv.ru

Предстоящая неделя с 27 декабря по 2 января будет завершающей в уходящем 2021 году. Потому именно в это время важно подвести итоги года и подумать о будущем. Как рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская, важно это делать не только правильно, но и в определенный, особенный день.

«Эта неделя — прекрасное время, чтобы поблагодарить его за все хорошее, попросить прощение у всех, кого вы вольно или невольно обидели, и отпустить какие-то тяжелые болезненные ситуации», — рекомендует астролог.

И, конечно, самое время задуматься о будущем. Именно на предстоящей неделе 29 декабря Юпитер перейдет из знака Водолея в Рыбы. По словам звездного специалиста, в знаке Рыб Юпитер будет чувствовать себя максимально комфортно.

«Поэтому в этот день можно многие вещи сделать легко. Главное — сосредоточиться, сконцентрироваться и пожелать себе большого роста и развития», — объясняет Никольская.

Кроме того, 2 января еще одна планета совершит переход — Меркурий из Козерога окажется в знаке Водолея.

«Начнется новый важный этап в вашей жизни. Главное — отпустите все обиды и претензии», — добавляет астролог.

Как правильно и с какими помыслами вы войдете в Новый год, зависит то, как он пройдет и чего преподнесет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни в 2022 году можно изменить свою судьбу.

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