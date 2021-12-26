Магия Юпитера: В какие дни в 2022 году можно изменить свою судьбу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 052

В 2022 году править будет Юпитер — планета счастья, справедливости и новых горизонтов.

Фото, видео: Depositphotos / Rawpixel; 5-tv.ru

Новый год уже не за горами. А отсчет астрономического начнется 20 марта 2022 года. Тогда Сатурн передаст свои бразды правления Юпитеру — планете счастья, справедливости и новых горизонтов. А значит, и представители зодиакального круга могут рассчитывать на исполнение самых заветных желаний. Астролог и нумеролог Евгения Кузнецова в беседе с 5-tv.ru рассказала, когда в 2022 году будут особые даты, наполненные энергией Вселенной и позволяющие всем нам осуществить сокровенное.

Такими днями станут: весеннее равноденствие 21 марта, летнее солнцестояние 21 июня, осеннее равноденствие 23 сентября и зимнее солнцестояние 21 декабря.

«В эти дни стоит заложить намерения или начать сам процесс, который приблизит к осуществлению желания. Вы увидите, как намерения будут обладать очень большой силой», — объяснила астролог.

Кроме того, помимо вышеупомянутых дат важным днем в году станет 8 октября. В этот день, по словам астролога, Вселенная будет открыта для принятия заявок на осуществление заветных желаний. Однако есть и некоторые аспекты, о которых не стоит забывать. 

«Обязательно в первой половине дня посмотрите на небо и представьте, будто на небе находится небесная канцелярия, которая принимает наши прошения. Нужно все в деталях визуализировать», — продолжает астролог.

А во второй половине дня обязательно порадуйте себя какой-либо приятной вещью или сходите в ресторан. Но, пожалуй, это самое простое. Ведь еще, по словам Кузнецовой, необходимо обратиться к астрологу, который специально для вас составит соляр (астрологический прогноз на год — Прим.ред.) с учетом точного вашего местоположения в день рождения.

«Возможно, он даст свои рекомендации куда вам нужно будет отправится на определенное количество суток. И самым важным здесь является включение соляра и выполнение всех рекомендаций астролога», — рассказала Кузнецова.

В первые 12 суток после включения соляра будет закладываться будущий год жизни. Поэтому важно провести тот день в гармонии и хорошем настроении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких цветов стоит избегать в 2022 году, чтобы не накликать беду.

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Магия Юпитера: В какие дни в 2022 году можно изменить свою судьбу

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