Умер актер Андрей Ярославцев, озвучивавший Оптимуса Прайма и Альбуса Дамблдора

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 097

Коллега артиста, голос которого известен всем смотревшим «Трансформеров» и «Гарри Поттера», назвал предварительную причину его смерти.

Фото, видео: Kino-teatr.ru; 5-tv.ru

Умер легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Артист, голосом которого говорят герои Оптимус Прайм в «Траснформерах» и Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера», скончался на 65-м году жизни сегодня, 26 декабря.

Об этом сообщил коллега актера Дмитрий Череватенко на своей странице в соцсети. Он также добавил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев», — написал Череватенко.

Андрей Ярославцев — известный актер театра и кино, признанный мастер дубляжа. Он родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щукина.

Впервые снялся в кино еще будучи студентом. В 1977 году Ярославцев исполнил одну из ролей в фильме «Смятение чувств». Через год, уже после окончания училища актер был принят в группу Театра имени Вахтангова. До середины 80-х Ярославцев снялся еще в нескольких картинах, среди которых фильмы «Мелодия на два голоса», «Еще до войны» и «Впереди океан».

Позднее актер увлекся мастерством озвучания и достиг в этом деле высочайшего профессионализма. Младшее поколение зрителей может не знать ролей Ярославцева, но его голос точно знаком многим. За годы своей творческой карьеры Ярославцев озвучил около 240 кинокартин. Именно его голосом говорят герои Оптимус Прайм в «Трансформерах», Альбус Дамблдор в «Гарри Потере», Гимли во «Властелине колец» и многие другие персонажи культовых фильмов современности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о смерти знаменитого актера и звезды «Голубого огонька» Владимира Татосова.

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