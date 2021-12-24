На 96-м году жизни скончался актер и звезда «Голубого огонька» Владимир Татосов

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 4 985

Народный артист РСФСР ушел из жизни из-за обострения проблем на фоне заражения коронавирусом.

На 96-м году жизни скончался актер и звезда «Голубого огонька» Владимир Татосов

Фото: Instagram @tatosovvladimir

Умер народный артист РСФСР Владимир Татосов. Его жизнь оборвалась на 96-м году жизни по причине осложнений из-за поражения коронавирусом. Долгое время актер боролся с онкологией.

«Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист <…> для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала», — призналась журналистам первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпек.

Она рассказала в беседе с «Говорит Москва», что в поисках способа лечения, перебираясь из больницы в больницу, артиста заразили вирусом COVID-19.

Владимир Татосов стал широко известен благодаря своим пародийным выступлениям на новогоднем шоу «Голубой огонек», ролям в кинофильмах Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча» и сериалах «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Убойная сила».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов.

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